Odbojka je čudesan sport: Srbija gubila 0:2, spasla četiri meč-lopte i šokirala Holandiju
Vreme čitanja: 4min | pon. 14.09.26. | 18:48
Neverovatni Dražen Luburić sa 38 poena izvukao Orlove sa ivice ambisa
Da smo ovo izgubili – a, bili smo na konjsku dlaku od poraza, noktima smo se držali za ivicu litice – bio bi nam ugrožen i plasman u osminu finala. Na jučerašnji šok protiv Finske (0:3) nadovezao se katastrofalan nastup Srbije u prva dva seta protiv Holandije u meču trećeg kola Grupe C u Tampereu na Evropskom prvenstvu. Suočili smo se sa četiri meč-lopte u trećem setu, spasli ih na volšeban način, preokrenuli i slavili pobedu koja bi u konačnom zbiru mogla da bude vrednija od dva osvojena boda posle 148 minuta igre – 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). To može samo odbojka!
Da je, tamo negde, kraj dvadesetog veka, pa da nas ne iznenadi ovakav otpor Holanđana. Tada su bili velesila, kao aktuelni olimpijski pobednici savladali su nas, na primer, u finalu Evropskog prvenstva 1997. godine. Ali, upravo od tada ih nema na pobedničkom postolju velikih takmičenja, već više od dve decenije ni među učesnicima Olimpijskih igara. Prošle godine bili su poslednji u Ligi nacija, pa u istoj ove sezone nisu ni učestvovali, a aktuelno Evropsko prvenstvo započeli su sa dva ubedljiva poraza od Belgije i Danske. Ovaj treći, bez obzira na to što su osvojili prvi bod, zbog načina na koji im je iz ruku izmakla već upisana pobeda verovatno će ih i psihološki totalno dotući.
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Tačno tamo gde su stali dan ranije protiv Finske (0:3), izabranici selektora Georgea Krecua nastavili su danas protiv Lala, potvrdivši da su na ovo takmičenje stigli porpilično daleko od forme. Uvrstio je Rumun u startnu postavu po prvi put od početka Evrospkog prvenstva Mirana Kujundžića, sa njim u primačkoj dijagonali Marinovića. Luburić je bio korektor, Jovović tehničar, srednjaci Stefanović i Nedeljković, a Stefan Negić libero.
Ali, prvi set, ispalo je, rešen je već na samom startu kada su Holanđani poveli sa 4:0. Par puta su naši uspevali da se primnaknu. Najpre sa dva vezana poena Marinovića na 4:6, ali je protivnik taj nalet odbio, a onda smo isključivo na greške rivala ponovo prišli na poen zaostatka (poslednji put na 11:12), međutim bez razigranog pojedinca (Luburić i Kujundžić sa po četiri poena bili najbolji u prvom setu, na drugoj strani Silvester Majs je sam imao osam), uz inferiornost u svim segmentima igre (blok 3:1, as servisi 2:0, procenat uspešnosti napada 65:46), Holanđani su se ponovo odlepili na pristojnu razliku i rešili set u svoju korist sa 25:20.
Nešto smo se kao trgli u uvodnom delu drugog perioda. Vođstvo 2:1 bilo je prvo na utakmici, bilo je i 7:5, ali tada ne koristimo kontru za plus tri. Luburić je proradio, već u tom momentu imao četiri poena u drugom setu, koliko za ceo prvi, ali onako slab servis ničim nismo mogli da nadoknadimo. Nizale su se greške u seriji iz početnog udarca, ni prijem nije briljirao – Holanđani su nekako Negića nanišanili kao slabu kariku, a posledično Jovovićeve lopte retko su bile idealne za napadače. Poslednji put Srbija je vodila sa 15:14, usledila je serija rivala 3:0 – Tom Kops je u ovom setu imao osam poena. Poslednja nada pojavila seas poenom Luburića za 22:23, ali je odmah usledila njegova servis greška i 25:23 u korist Holanđana.
As poenom Plaka, Holandija prvi put stiče plus dva (5:3) u trećem setu, a ubrzo i plus tri (8:5). Vraćaju se naši na 10:10, pa opet Holanđani prave četiri poena u nizu. Luburić je bio jedina svetla tačka, pokušao je sam protiv svih da izvuče Srbiju iz ambisa – osvojio je čak 14 poena u trećem setu, on spasio dve meč-lopte. Na njegove servise smo osvajali poene u seriji, vodili sa 22:20, pa se suočili sa ukupno četiri meč-lpte, a na 29:28 za Srbiju jedna sporna lopta na mreži, sudija je sam tražio video proveru i dodelio poen Orlovima.
Probudio je svojom partijom Dražen Luburić i ostatak tima, ali za ovaj preokret njemu ide najviše kredita. I na početku četvrtog seta, baš na njegov servis pravimo seriju 5:0, od čega je poslednja dva poena on i osvojio - as udarcem, pa smečiom iz linije odbrane. Prilaze Holanđani na 5:3, ali Luburić već tada stiže do brojke od 30 poena, odbija taj nalet, a kada su Orlovi poveli sa 17:10, selektor rivala Benks izmenama je pokazao da se već sprema za peti set. Njegovi izabranici u četvrtom periodu osvojili su samo osam poena iz napada, na kraju čak dvocifrena razlika 25:15 u korist Srbije.
A tamo, prava drama! Izuzev vođstva Srbije od 4:2, nijedna reprezentacija nije imala prednost veću od jednog poena sve do konačnih 17:15. Igra živaca u kojoj su Holanđani poslednji put vodili sa 12:11, naši iskoristili tek treću meč-loptu i to posle najdužeg poena u ovoliko dugačkom meču, i to baš 38. poenom junaka Luburića (uz 63 odsto realizacije napada). Kujundžić je dodao 21, Nedeljković 13. Kod Holandije - 25 je imao Majs, a 21 Kops.
Posle dana pauze, slede nam mečevi sa Danskom i Belgijom, u sredu I četvrtak od 16 časova. Pobednički “pelcer” sa ove utakmice možemo da uzmemo, ali formu moramo pod hitno da popravimo.