Odbojka je čudesan sport: Srbija gubila 0:2, spasla četiri meč-lopte i šokirala Holandiju

Tačno tamo gde su stali dan ranije protiv Finske (0:3), izabranici selektora Georgea Krecua nastavili su danas protiv Lala, potvrdivši da su na ovo takmičenje stigli porpilično daleko od forme. Uvrstio je Rumun u startnu postavu po prvi put od početka Evrospkog prvenstva Mirana Kujundžića, sa njim u primačkoj dijagonali Marinovića. Luburić je bio korektor, Jovović tehničar, srednjaci Stefanović i Nedeljković, a Stefan Negić libero.

Ali, prvi set, ispalo je, rešen je već na samom startu kada su Holanđani poveli sa 4:0. Par puta su naši uspevali da se primnaknu. Najpre sa dva vezana poena Marinovića na 4:6, ali je protivnik taj nalet odbio, a onda smo isključivo na greške rivala ponovo prišli na poen zaostatka (poslednji put na 11:12), međutim bez razigranog pojedinca (Luburić i Kujundžić sa po četiri poena bili najbolji u prvom setu, na drugoj strani Silvester Majs je sam imao osam), uz inferiornost u svim segmentima igre (blok 3:1, as servisi 2:0, procenat uspešnosti napada 65:46), Holanđani su se ponovo odlepili na pristojnu razliku i rešili set u svoju korist sa 25:20.

Nešto smo se kao trgli u uvodnom delu drugog perioda. Vođstvo 2:1 bilo je prvo na utakmici, bilo je i 7:5, ali tada ne koristimo kontru za plus tri. Luburić je proradio, već u tom momentu imao četiri poena u drugom setu, koliko za ceo prvi, ali onako slab servis ničim nismo mogli da nadoknadimo. Nizale su se greške u seriji iz početnog udarca, ni prijem nije briljirao – Holanđani su nekako Negića nanišanili kao slabu kariku, a posledično Jovovićeve lopte retko su bile idealne za napadače. Poslednji put Srbija je vodila sa 15:14, usledila je serija rivala 3:0 – Tom Kops je u ovom setu imao osam poena. Poslednja nada pojavila seas poenom Luburića za 22:23, ali je odmah usledila njegova servis greška i 25:23 u korist Holanđana.

As poenom Plaka, Holandija prvi put stiče plus dva (5:3) u trećem setu, a ubrzo i plus tri (8:5). Vraćaju se naši na 10:10, pa opet Holanđani prave četiri poena u nizu. Luburić je bio jedina svetla tačka, pokušao je sam protiv svih da izvuče Srbiju iz ambisa – osvojio je čak 14 poena u trećem setu, on spasio dve meč-lopte. Na njegove servise smo osvajali poene u seriji, vodili sa 22:20, pa se suočili sa ukupno četiri meč-lpte, a na 29:28 za Srbiju jedna sporna lopta na mreži, sudija je sam tražio video proveru i dodelio poen Orlovima.

Probudio je svojom partijom Dražen Luburić i ostatak tima, ali za ovaj preokret njemu ide najviše kredita. I na početku četvrtog seta, baš na njegov servis pravimo seriju 5:0, od čega je poslednja dva poena on i osvojio - as udarcem, pa smečiom iz linije odbrane. Prilaze Holanđani na 5:3, ali Luburić već tada stiže do brojke od 30 poena, odbija taj nalet, a kada su Orlovi poveli sa 17:10, selektor rivala Benks izmenama je pokazao da se već sprema za peti set. Njegovi izabranici u četvrtom periodu osvojili su samo osam poena iz napada, na kraju čak dvocifrena razlika 25:15 u korist Srbije.

A tamo, prava drama! Izuzev vođstva Srbije od 4:2, nijedna reprezentacija nije imala prednost veću od jednog poena sve do konačnih 17:15. Igra živaca u kojoj su Holanđani poslednji put vodili sa 12:11, naši iskoristili tek treću meč-loptu i to posle najdužeg poena u ovoliko dugačkom meču, i to baš 38. poenom junaka Luburića (uz 63 odsto realizacije napada). Kujundžić je dodao 21, Nedeljković 13. Kod Holandije - 25 je imao Majs, a 21 Kops.

Posle dana pauze, slede nam mečevi sa Danskom i Belgijom, u sredu I četvrtak od 16 časova. Pobednički “pelcer” sa ove utakmice možemo da uzmemo, ali formu moramo pod hitno da popravimo.