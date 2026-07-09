Odbrojavanje do EP u Beogradu, da se ponovi 2004.

Za Srbiju i Rukometni savez Srbije organizacija ovog šampionata predstavlja veliko priznanje, ali i veliku odgovornost. Poverenje koje je ukazala Evropska rukometna federacija potvrda je da Srbija poseduje znanje, iskustvo i kapacitet da uspešno organizuje najznačajnija međunarodna takmičenja.

18.30: (2,85) Srbija (8,00) Švajcarska (1,60)

Ovo Evropsko prvenstvo ima i posebnu simboliku. Poslednji put Srbija je bila domaćin Evropskog prvenstva za mlađe reprezentativne selekcije 2004. godine, kad smo postali prvaci Starog kontinenta, pa će posle više od dve decenije naša zemlja ponovo imati priliku da ugosti najtalentovanije rukometaše Evrope.

Rukometni savez Srbije ulazi u završnu fazu organizacionih priprema. U saradnji sa Evropskom rukometnom federacijom, Gradom Beogradom, nadležnim institucijama, brojnim partnerima i velikim brojem volontera, privode se kraju svi organizacioni, logistički i tehnički poslovi kako bi svaki segment takmičenja bio realizovan po najvišim evropskim standardima.

Posebna pažnja posvećena je uslovima za reprezentacije, službena lica i goste, kao i stvaranju ambijenta koji će mladim sportistima omogućiti da svoje najbolje igre prikažu upravo u Beogradu. Cilj je da šampionat ostane upamćen ne samo po kvalitetnom rukometu, već i po vrhunskoj organizaciji, gostoprimstvu i atmosferi koja će krasiti svaki dan takmičenja.

Predstojeće Evropsko prvenstvo biće mnogo više od borbe za medalje. Biće to praznik rukometa, susret različitih kultura, mesto stvaranja novih sportskih prijateljstava i prilika da se predstave vrednosti koje rukomet nosi – fer-plej, timski duh, poštovanje i zajedništvo.

Srbija je spremna da dočeka Evropu. Za samo 20 dana Beograd će postati prestonica evropskog kadetskog rukometa, a Rukometni savez Srbije učiniće sve da ovaj šampionat ostane upamćen kao jedno od najuspešnije organizovanih takmičenja u novijoj istoriji evropskog rukometa.

Naši kadeti će se takmičiti u grupi B sa Nemačkom, Turskom i Italijom

Dobro došli u Beograd. Dobro došli na Evropsko prvenstvo za kadete 2026.

