Okon neće voziti u ostatku vikenda u Meksiku, Has ne otkriva razlog

U subotu popodne je, međutim, stigla čudna odluka - Okon neće učestvovati u daljem toku trkačkog vikenda, a zameniće ga upravo Hirakava.

U saopštenju Hasa stoji:

“Rjo Hirakava će zameniti Estebana Okona za ostatak trkačkog vikenda za Veliku nagradu Meksiko Sitija. Rjo je učestvovao na prvom slobodnom treningu u petak, što je njegov treći trening ove sezone u kojem je vozio bolid VF-26, a završio je na 15. poziciji. Japanski vozač će se pridružiti timskom kolegi Oliveru Bermanu tokom poslednjeg treninga i kvalifikacija u subotu, kao i na nedeljnoj trci, što će biti njegov debi u Formuli 1“.

Hirakava će tako imati neočekivani debi u Formuli 1, nakon što je poslednjih nekoliko godina proveo u Svetskom šampionatu u izdržljivosti (WEC), gde je sa Tojotom, tehničkim partnerom Hasa, osvojio dve titule i slavio na čuvenoj trci 24 časa Le Mana.

Ipak, čudno je da ekipa u ovom trenutku ne želi da otkrije razlog iza ove naprasne odluke. A, kako to obično ide u ovakvim situacijama, na društvenim mrežama pojavile su se različita tumačenja. Jedno od njih govori u prilog činjenici da je nekoliko vozača imala određeni virus uoči trkačkog vikenda u Meksiku, te da ga je “zakačio” i Okon. Ali, ta teorija je brzo odbačena. Ono što je izvesniji scenario jeste da je došlo do svojevrsne svađe i eskalacije višemesečnih tenzija između Okona i ekipe Hasa, koji se pak rastaju na kraju tekuće sezone nakon nedovoljno dobrih rezultata.

Ta teorija povezana je i sa situacijom iz drugog treninga, kada je Okon imao jednu vrstu rasprave sa svojom trkačkom inženjerkom Laurom Miler, pošto nisu mogli da se dogovore koje će gume koristiti. Inače, njih dvoje sarađuju od početka 2025. godine kada je Francuz stigao u američku ekipu, a do sada je ta saradnja, barem po onome što je bilo dostupno javnosti, bila veoma uspešna.

Ipak, za pravi razlog ćemo izvesno morati da sačekamo, a za sada nije poznato da li će francuski vozač propustiti samo trku u Meksiku ili će i poslednje četiri trke Has nameniti nekom drugom vozaču, pa možda i Brazilcu Rafaelu Kamari, koji će biti njihov vozač u 2027. godini.

Zanimljivo je da se slična situacija dogodila Okonu i krajem 2024. godine, kada ga je ekipa Alpina otpustila jednu trku pred kraj šampionata, pa tako nije učestvovao na Velikoj nagradi Abu Dabija već ga je zamenio Džek Duan.

Pre nedeljne trke koja je na programu od 21 čas po srednjoevropskom vremenu, u subotu su na programu treći trening od 18:30 i kvalifikacije od 22 časa.