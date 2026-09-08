Opet nova Srbija za Ohrid: Nema najiskusnijih, šansa za Teodoru Majkić i Laru Stanić

Od perjanica tima ostale su iskusni bekovi Jovana Skrobić i Aleksandra Vukajlović. U selekciju se vratila srednji bek Zvezde Teodora Majkić, koja je kod Bregara bila reprezentativka, ali ne kao kod Sandre Kolaković. Na desnom beku šansu će da priluku da se nametne za EP imati i nova igračica srpskog šampiona Crvene zvezde, juniorska reprezentativka Lara Stanić. Novo ime na spisku je i iskusna Katarina Mančić iz Bora.

Četvrtak, 18.45: (11,0) Partizan (16,0) Fikse Berlin (1,07)

Okupljanje državnog tima zakazano je za 17. septembar u Kruševcu, dok će 23. istog meseca izabranice Sandre Kolaković otputovati u Ohrid, na međunarodni turnir Trofej Makedonije. Pored domaćina i našeg tima, na turniru učestvuju još Crna Gora i Hrvatska.

Selektor našeg tima, Sandra Kolaković, odlučila je za ovu akciju da pozove 24 igračice, kako bi stekla jasniju sliku o pojedinim devojkama pred početak glavnih priprema za Evropsko prvenstvo.

“Ovo je prvo okupljanje reprezentacije kojim počinjemo pripreme za Evropsko prvenstvo u decembru. Ujedno je i prva prilika za postavljanje sistema igre, jer smo se u martu i aprilu bavili samo kvalifikacijama. Nismo imali dovoljno prostora za rad, jer je primarni cilj bio plasman”, rekla je Sandra Kolaković i dodala:

“Ovo je prilika da se vide sve kandidatkinje, a kako sam pratila sve potencijalne reprezentativke, moram reći da su pažnju na sebe skrenule i neke nove devojke. Tako su se na spisku našle Teodora Majkić, koja nosi igru Zvezde i igra u kontinuitetu. Potom je tu Lara Stanić koja se nameće na desnom beku”.

Ima novina i na poziciji pivotmena?

“Tu je i Katarina Mančić iz Bora, koja se igrama nametnula, a posle oproštaja Dragane Cvijić, na toj poziciji nam je ostala od iskusnijih samo Bojičić i pojedine mlade igračice. Ona se vratila posle trudničkog odsustva i igrama se nametnula za poziv u državni tim. Jelene Knežević nije bilo, a reč je o iskusnoj igračici koju želim da vidim, dok će Anja Vujnović dobiti priliku, ali na bekovskoj poziciji”.

Mladi golmani će takođe dobiti šansu u Makedoniji?

“Uz konsultaciju sa Katarinom Tomašević, trenerom golmana, odlučili smo da na ovom turniru vidimo neke druge kandidatkinje. Svi znamo kako Gordana Petković brani i u ovom trenutku je ona siguran član reprezentacije, ali moramo da vidimo i ostale kandidate”.

Sandra Kolaković je na kraju rekla:

“Rukometni savez Srbije je obezbedio reprezentaciji četiri dana više priprema, jer je i kalendar takmičenja prilagođen potrebama reprezentacije i to je neverovatno dobra stvar. Verujem da će ovaj iskorak doneti rezultat, jer sad iz domaćeg prvenstva imamo veliki broj igračica”, zaključila je naša selektorka.

NA SPISKU SU 24 RUKOMETAŠICE

GOLMANI: Marija Simić (Gmini), Aleksandra Šarac (Esterhazi), Anastasija Nedeljković (Naisa), Ivona Grujičić (Radnički)

LEVA KRILA: Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Nataša Ćetković (Naisa), Jelena Stojanović (Naisa)

DESNA KRILA: Tijana Simić (Crvena zvezda), Zoraica Ranković (Radnički KG), Mia Nedeljković (Bor), Dunja Radević (Budućnost)

PIVOTI: Katarina Bojičić (Crvena zvezda), Katarina Mančić (Bor), Tamara Kojić (Bor), Jelena Knežević (Brul)

BEKOVI: Jovana Skrobić (Budućnost), Aleksandra Vasić (Bor), Nora Fajfrić (Naisa), Tamara Mandić (Naisa), Aleksandra Vukajlović (Crvena zvezda), Teodora Majkić (Crvena zvezda), Milica Ignjatović (Gmini), Lara Stanić (Crvena zvezda), Anja Vujnović (Banik Most).