Vreme čitanja: 1min | pon. 02.11.26. | 13:08
Na adresi Slobodana Jovanovića 27, a zastupnik je Nenad Vasilovski, trener u razvojnom klubu koji je pod pokroviteljstvom Aleksandra Šapića
Nije izdata licenca Vaterpolo klubu Crvena zvezda, ne takmiči se ove sezone u srpskom šampionatu, kao ni u Reagionalnoj vaterpolo ligi. Odustala je i od nastupa u evrokupovima. Praktično je u stanju mirovanja, a paralelno je osnovano Sportsko udruženje vaterpolo kolektiv Crvena zvezda?!
Dakle, pored Vaterpolo kluba Crvena zvezda sada postoji još jedan. Sličnog imena, a prema informacijama do kojih je došao Mozzart Sport, zastupnik je čovek koji radi u klubu Aleksandra Šapića.
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Adresa na kojoj je Sportsko udruženje vaterpolo kolektiv Crvena zvezda registrovan je Slobodana Jovanovića 27, na Paliluli, a kao zastupnik se vodi vaterpolo trener Nenad Vasilovski. Radi u novobeogradskim Vukovima, razvojnom klubu Novog Beograda.
Matični broj tek osnovanog kluba je 28763921 i trenutno je u aktivnom statusu...
Još letos su se ljudi bliski Aleksandru Šapiću, pokrovitelju Novog Beograda, raspitivali za zdravlje Vaterpolo kluba Crvena zvezda. Nudili su pomoć, međutim, ona je odbijena. Novac za funkcionisanje nije obezbeđen, pa se crveno-beli nigde ne takmiče.
Kada je do toga došlo, tokom septembra, registrovano je Sportsko udruženje vaterpolo kolektiv Crvena zvezda. Sva je prilika kao odgovor na to što ljudi koji su želeli da preuzmu klub u tome nisu uspeli.