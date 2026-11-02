Nije izdata licenca Vaterpolo klubu Crvena zvezda, ne takmiči se ove sezone u srpskom šampionatu, kao ni u Reagionalnoj vaterpolo ligi. Odustala je i od nastupa u evrokupovima. Praktično je u stanju mirovanja, a paralelno je osnovano Sportsko udruženje vaterpolo kolektiv Crvena zvezda?!

Dakle, pored Vaterpolo kluba Crvena zvezda sada postoji još jedan. Sličnog imena, a prema informacijama do kojih je došao Mozzart Sport, zastupnik je čovek koji radi u klubu Aleksandra Šapića.