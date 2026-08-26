Ovo je već mnogo bolji Partizan: Eksplozija Aljoše Damjanovića, golmani se probudili

I dalje mala rotacija na bekovskim pozicijama. Fale čak tri leva beka, Vladislav Kuleš , Simo Šijan i Miloš Kos . U igri je danski veteran Mikael Damgard koji bi mogao da pojača crno-bele narednih dana.

Jedina zamerka za crno-bele je sporo vraćanje u odbranu posle golova, pre svega Austrijanca Vagnera. To je četa Kirila Lazarova koristila obilato, a tek je to osnova igre Fikse Berlina, rivala crno-belih za 15 dana na startu Lige šampiona.

Četvrtak, 19.00: (1,25) Kil (10,0) Lemgo (4,90)

Nije išlo baš ni igra „sedam na šest“ na početku drugog poluvremena. Mnogo tehničkih grešaka, Alkaloid je uspeo da izjednači na 18:18 i to lakim golovima na praznu mrežu, ali posle tajm-auta Gonzalesa, Partizan je zaigrao mnogo bolje u preostalih 25 minuta. Srpski prvak je od starta diktirao ritam i slomio domaćina na osam minuta pre kraja kada je Mladen Šotić posle polukontre doneo timu Raula Gonzalesa tada najvećih „plus šest“ - 32:26. Bilo je i „plus sedam“ – 33:26. Na kraju ubedljivih 39:31. Napadačka rapsodija Partizana. Lumbroso i Vagner su dodali gas u finišu, pa se pitanje pobednika nijednog trenutka nije postavljalo.

Igrač utakmice bio je srpski reprezentativac Aljoša Damjanović sa 10 golova, sve iz ige, uz samo jedan promašaj. Po osam pogodaka delo su Joava Lumbrosa i Tobijasa Vagnera, dok se Španac Migel Sančez Migaljon pet puta upisao u strelce. Četiti gola Nikole Crnoglavca (dva sa sedam metara), kapiten Ivan Mićić se dvaput upisao u strelce, a po jednom Mladen Šotić i Lazar Anđelković. Bekir Čordalija je sakupio sedam odbrana (jedan sedmerac) u prvih 30 minuta, a u nastavku je Andrej Trnavac imao pet intervencija. Izraelac Lumbroso je imao čak 13 asistencija, a Damjanović pet.

Kod tima Kirila Lazarova šest golova iskusnog desnog krila Kosteskog, pet je delo Slovenca Nejca Cehtea i pivotmena Stojkovića, dok su se Marko Mitev i naš Uroš Borzaš po četiri puta upisali u strelce.

Partizan će debi pred beogradskom publikom da ima u petak kada na Banjicu stiže Dubočica u trećem kolu Regionalne lige.

REGIONALNA RUKOMETNA LIGA – 2. KOLO

Sreda

Eurofarm Pelister – Lovćen 45:33 (24:15)

Alkaloid – Partizan 31:39 (15:17)

Budva – Ohrid 20:22 (8:13)

Odloženo: Dinamo Pančevo – Vardar

Slobodni su Vojvodina i Dubočica