Jedno od otkrovenja sezone je levoruki dvometraš Dinama Strahinja Ilić , koji je pogodio sedam puta mrežu Šapčana, dok je jedan više dao Andrej Petrić , od toga četiri sa linije sedam metara. Odbranom je sjajno komandovao Marko Tasić , koji je stigao da postigne dva pogotka iz kontre i potvrdio da se nalazi u formi kao u ovom periodu prošle godine, kada se izborio za poziv Raula Gonzalesa za Evropsko prvenstvo u Herningu.

Posle gola Mirka Đurovića za smanjenje rezultata na 20:19 za Dinamo, Pančevci su kreirali seriju 3:0 i slomili otpor gostiju. Raspoložen je na golu bio Miloš Kovačević , koji je imao najbolju partiju u žutom dresu. Odbranio je iskusni Zrenjaninac čak 14 udaraca.

Zakazali su bekovi gostiju. Makedonac Dejan Kukulovski je šutirao 1/7, a najbolji igrač Metaloplastike ove sezone, mladi Vukašin Pavlović, šutirao je 0/5. Šapčane je u igri držao golman Nikola Ćirović, koji se našao na širem spisku Orlova za Svetsko prvenstvo. Sakupio je 13 odbrana. Najefikasniji je bio pivotmen Marko Vujović sa šest golova, a odličan je bio i mladi kadetski reprezentativac Filip Marković sa pet. Tri pogotka je dao Mirko Đurović, ali iz devet šuteva.

Radnički je golom Aleksandra Milićevića u poslednjim trenucima meča pobedio Lavove u Šumicama sa 30:29. U trileru, tim Zorana Todića je vodio skoro ceo meč, gosti su disali za vratom najmlađem beogradskom superligašu i na kraju upisali nova dva boda. Golom Andreja Karlovića je domaćin poveo sa 29:28 na dva i po minuta pre kraja, ali su Đerić i Milićević doneli pobedu Kragujevčanima, koji su u odličnoj formi i izbili su na peto mesto ARKUS lige.

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Miloš Barudžić je postigao osam golova, junak pobede Aleksandar Milićević sedam, dok je Miloš Mutavdžić dao četiri pogotka. Golmani su imali 12 odbrana - Ivan Mihajlov osam, a Dušan Petrović četiri. Kod Lavova raspoložen je bio Aleksa Vesković sa 10 golova (5/6 sa sedam metara), dok su kapiten Uroš Stanković i Đorđe Petrović postigli po četiri. Deset odbrana je imao Dušan Tasić.

Konačno je i Jugović upisao drugi trijumf u sezoni. Dobio je Železničar u Kaću sa 31:30. Nišlije su i dalje bez pobede, uz Šamot najugroženiji tim u borbi za opstanak.

Domaćin je vodio veći deo meča, ali se gosti nisu predavali, imali su i nekoliko šansi za bod. Na kraju Vojin Mišić nije uspeo da pogodi za izjednačenje. Srđan Milić je golom dva minuta pre kraja doneo pobedu timu Gorjana Spahića.

Kapiten Kaćana Marko Vasić je bio raspoložen, čak devet golova iskusnog desnog krila, šest je delo Aleksandra Rudića, a po četiri Srđana Milića i Nikole Arsenića, najnovijeg pojačanja Jugovića. Skroman učinak golmana, samo sedam odbrana, četiri Alekse Bogunovića i tri Marka Draška.

Kod Nišlija je opet najbolji bio Sava Radovanović sa sedam pogodaka, pivotmen Admir Pelidija je dao pet, a po četiri Lazar Ristić i Vojin Mišić. Sedam intervencija veterana Miroslava Kocića, a šest Darka Stošića.

ARKUS LIGA – 10. KOLO

Petak

Partizan – Crvena zvezda 32:24 (18:10)

Subota

Loznica – Šamot 35:34 (17:16)

Ponedeljak

Lavovi – Radnički Kragujevac 29:30 (15:12)

Dinamo Pančevo – Metaloplastika 26:22 (12:12)

Jugović – Železničar Niš 31:30 (17:15)

Odloženo

Dubočica - Vojvodina