Pantoža i Van završavaju nedovršenu priču: Prvi duel nije pokazao ko je bolji

Sve to prekinuo je Džošua Van , novo ime koje se umešalo u sam vrh kategorije do 57 kilograma. Momak iz Mjanmara stigao je u UFC tek 2023. godine, a ovo će mu već biti 12. borba u elitnoj organizaciji. Najveći uspeh do sada ostvario je upravo protiv Pantože , kada mu je uzeo zlato. Ipak, budimo realni, tada nismo saznali ko je bolji. Vreme je da u noći između subote i nedelje dobijemo odgovor.

Pojas muva kategorije kroz godine je prolazio kroz potpuno različite ere. Od perioda kada je Demetrijus Džonson godinama vladao kategorijom, preko čak četiri borbe Deivesona Figereda i Brendona Morena , pa sve do dominacije Aleksandrea Pantože , koji je vezao pet pobeda u borbama za pojas.

Brazilac je u prvi meč ušao kao veliki favorit, a svega 26 sekundi bilo je dovoljno da ostane bez šampionskog pojasa. Pantoža je bacio "haj-kik", Van mu uhvatio nogu i oborio ga, a Brazilac se prilikom pada nezgodno dočekao na levu ruku i iščašio lakat. Borba je istog trenutka bila završena.

Van je tako postao drugi najmlađi šampion u istoriji UFC-a, a mlađi od njega bio je samo Džon Džons. Istovremeno je prekinuo ozbiljnu seriju Pantože, koji je do tog trenutka imao osam pobeda zaredom i četiri uspešne odbrane pojasa. Iako su pred prvi duel ušli uz veliko međusobno poštovanje, ovog puta situacija je potpuno drugačija. Pantoža je prvi podigao temperaturu kada je nekoliko meseci posle poraza počeo da osporava način na koji je Van stigao do pojasa, nazivajući njegov trijumf proizvodom sreće. Van mu to nije zaboravio, a kada su se u avgustu prvi put našli oči u oči pred revanš, prozivke su prerasle u otvorenu netrpeljivost. (1,75) Dž. Van - A. Pantoža (1,95) Ako je posle prvog meča i moglo da se osporava Vanovo šampionsko zvanje, sada za to ima mnogo manje prostora. Između dva duela sa Brazilcem već je odbranio titulu, završivši Tatsura Tairu u petoj rundi, i pokazao da pripada samom vrhu kategorije. Sada mu ostaje još samo jedno pitanje. Da li će protiv Pantože dokazati da je sa razlogom šampion ili je Brazilac bio u pravu kada je njegov dolazak do pojasa uporedio sa dobitkom na lutriji? CARUKIJAN TRAŽI PUT DO TITULE Arman Carukijan već dugo čeka da ponovo dođe do prilike za napad na pojas. Dva puta bio je nadomak najveće borbe karijere, ali mu se oba puta sve izjalovilo, pa sada ponovo mora da prolazi kroz još jednu prepreku. Ovog puta ona se zove Maurisio Rufi, a teško da je UFC mogao da upari dvojicu zanimljivijih boraca iz samog vrha lake kategorije.

Ipak, Carukijan period čekanja nije proveo sedeći skrštenih ruku. Tokom 2026. ostao je veoma aktivan na rvačkim strunjačama, gde je za RAF organizaciju odradio čak osam mečeva i slavio sedam puta. Jedini poraz doživeo je u bliskom meču sa dosta krupnijim Kolbijem Kovingtonom, pa je tako održavao takmičarski ritam i dodatno brusio možda i najveće oružje koje će imati ovog vikenda. (1,28) A. Carukijan - M. Rufi (3.30) Sa druge strane biće Rufi, borac potpuno drugačijeg profila. Brazilac se oslanja na borbu na nogama, brzini i snažnim udarcima, pa njihov duel praktično predstavlja sudar dva potpuno različita stila borbi. Upravo zbog toga ovaj meč deluje kao jedno od najboljih uparivanja na čitavoj priredbi. Rufi pobedom može da preskoči veliki deo reda u lakoj kategoriji, sa obzirom da se nalazi na 7. mestu lake kategorije, dok Carukijan mora da potvrdi da mesto među najboljima i dalje pripada njemu. NEPORAŽENI FINIŠERI NASTAVLJAJU POHOD Na glavnom programu biće mesta i za dvojicu boraca koji još uvek ne znaju za poraz. Gejbl Stivenson u MMA karijeri ima skor 4-0, a sve četiri pobede ostvario je nokautom već u prvoj rundi. Olimpijski šampion u rvanju napravio je ogroman korak prelaskom u MMA, a za sada izgleda kao jedan od najzanimljivijih projekata teške kategorije. UFC debi završio je za nešto više od dva minuta, a sada ga protiv Šona Šarafa čeka tek drugi nastup u najjačoj MMA promociji i nova prilika da pokaže koliko brzo napreduje u sportu kojim se profesionalno bavi tek godinu dana. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! A ako neko garantuje haos od prvog zvona, onda je to Ivo Baranjevski. Poljak ima savršenih 9-0, svih devet protivnika završio je već u prvoj rundi, sedmoricu nokautom a dvojicu naterao na predaju. Posebno je impresivan od dolaska u UFC, gde su njegova tri nastupa ukupno trajala nešto više od tri minuta. Iba Aslana nokautirao je za 99 sekundi u jednom od najluđih mečeva u prošloj godini, za bivšeg NFL igrača Ostina Lejna bilo mu je potrebno svega 28 sekundi, dok je Džuniora Tafu završio nakon svega 85 sekundi.