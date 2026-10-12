Partizan na Jug, dva spektakla u najavi: Obračun velikana i 11 evropskih titula pored bazena

Danas je održan žreb za grupnu fazu Evrokupa i voljom kuglica udešeno je da u istoj grupi budu Partizan i Jug iz Dubrovnika.

Biće to istinski spektakl. Neće biti jedan, nego dva. Evropski vaterpolo giganti boriće se za prolaz u nokaut fazu drugog po snazi takmičenja na Starom kontinentu, a tada će se pored bazena naći 11 trofeja Lige šampiona.

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Partizanu će, pored dubrovačkog Juga, rivali u grupnoj fazi Evrokupa biti i dva francuska kluba - Strazbur i PAN. Srbiju će predstavljati i Šabac, a i on je izvukao jednog protivnika iz regiona. Deliće megdan sa Primorcem. U tekućoj sezoni već je dobio Kotorane u Regionalnoj vaterpolo ligi...

Poprilično tešku grupu dobili su Šapčani, pošto će im rivali, osim kotorskog Primorca, biti i Savona i berlinski Špandau.

EVROKUP U VATERPOLU, SEZONA 2026/2027:

GRUPA A

Posilipo (Italija), BVSC (Mađarska), Budva (Crna Gora), Honved (Mađarska)

GRUPA B

Šabac (Srbija), Špandau (Nemačka), Savona (Italija), Primorac (Crna Gora)

GRUPA C

Barselona (Španija), Apolon (Grčka), A-polo Sport (Gruzija), Terasa (Španija)

GRUPA D

Partizan (Srbija), PAN (Francuska), Jug (Hrvatska), Strazbur (Francuska)