Partizan na Jug, dva spektakla u najavi: Obračun velikana i 11 evropskih titula pored bazena
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 19:02
Beogradski i dubrovački klub voljom žreba smešteni u istu grupu Evrokupa, dok će Šapčanima jedan od rivala biti kotorski Primorac
Imao je dve evropske krune, nije bio tikva bez korena, ali tek u ovom veku Pro Reko je prišao creme della creme društvu, a potom se našao i na vrhu. Prešišao je sve. I to poprilično. U svom vlasništvu ima 11 pehara Lige šampiona, slede ga Partizan i zagrebačka Mladost sa sedam, dubrovački Jug i Špandau imaju četiri...
Pojedini istorijski veliki klubovi poslednjih godina, a neki i malo duže, ni ne igraju Ligu šampiona, međutim, to neke stvari ne može da umanji. Bez obzira na to u kom vaterpolo takmičenju da nastupaju, privlače pažnju, a ove jeseni će u Evrokupu biti duela koji po zvučnosti ne mogu tako lako da se nadmaše.
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Danas je održan žreb za grupnu fazu Evrokupa i voljom kuglica udešeno je da u istoj grupi budu Partizan i Jug iz Dubrovnika.
Biće to istinski spektakl. Neće biti jedan, nego dva. Evropski vaterpolo giganti boriće se za prolaz u nokaut fazu drugog po snazi takmičenja na Starom kontinentu, a tada će se pored bazena naći 11 trofeja Lige šampiona.
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Partizanu će, pored dubrovačkog Juga, rivali u grupnoj fazi Evrokupa biti i dva francuska kluba - Strazbur i PAN. Srbiju će predstavljati i Šabac, a i on je izvukao jednog protivnika iz regiona. Deliće megdan sa Primorcem. U tekućoj sezoni već je dobio Kotorane u Regionalnoj vaterpolo ligi...
Poprilično tešku grupu dobili su Šapčani, pošto će im rivali, osim kotorskog Primorca, biti i Savona i berlinski Špandau.
EVROKUP U VATERPOLU, SEZONA 2026/2027:
GRUPA A
Posilipo (Italija), BVSC (Mađarska), Budva (Crna Gora), Honved (Mađarska)
GRUPA B
Šabac (Srbija), Špandau (Nemačka), Savona (Italija), Primorac (Crna Gora)
GRUPA C
Barselona (Španija), Apolon (Grčka), A-polo Sport (Gruzija), Terasa (Španija)
GRUPA D
Partizan (Srbija), PAN (Francuska), Jug (Hrvatska), Strazbur (Francuska)