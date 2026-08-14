Partizan predstavio tim – obećanje predsednika: Za četiri godine igraćemo neki evropski F4
Vreme čitanja: 8min | pet. 14.08.26. | 22:23
„Biće ovo najuspešnija sezona u istoriji kluba“, rekao je Miljan Žugić
Pompezno, glamurozno, Partizan je najavio predstojeću sezonu. U prvom planu je EHF Liga šampiona, prva posle 13 godina za crno-bele rukometaše. Sklopljen je jak tim sa Raulom Gonzalesom na čelu. Ambicije su da se odbrane sva četiri domaća trofeja, napadne onaj u novoformiranoj Regionalnoj ligi i da se igra bitna uloga u evropskom kremu, sa „aždajama“ Fikse Berlinom i Vespremom, uz Porto koji je na nivou Partizana.
Miljan Žugić je na čelnoj poziciji kluba od juna 2023. godine. Tada su crno-beli bili kilometrima daleko od Vojvodine. Predsednik crno-belih opet je dao veliko obećanje.
“Mislim da će ovo biti ubedljivo najuspešnija sezona u istoriji kluba, da je ova najjača ekipa kako u stručnom, tako i igračkom kadru. Podsetiću vas da sam pre tri godine, kada smo došli u klub, obećao da će Partizan do 2027. godine igrati u Ligi šampiona. Neki su se tad smejali, a ja ću sad da vam obećam još jednu stvar - Partizan će u roku od četiri godine igrati fajnal-for nekog evropskog takmičenja, da li Lige Evrope ili Lige šampiona“, rekao je Žugić.
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Prisutnima se obratio i trofejni Španac Raul Gonzales.
“Velika je čast biti ovde, kao novi trener Partizana. Ovo je velika čast za mene, ali i odgovornost. Želim da se zahvalim klubu, igračima, stručnom štabu i našim navijačima. Hvala i našem sponzoru, vaša podrška je veoma važna za naš klub i za naš projekat. Za samo četiri meseca izgradili smo ovaj projekat sa jasnom idejom i jasnom ambicijom. Doveli smo neke od najboljih igrača na svetu, i zajedno sa velikim srpskim jezgrima u našem timu, napravili smo ekipu za koju verujem da je konkurentna i sposobna za sve. Želimo snažan tim, tim sa karakterom, ambicijom i pobedničkim mentalitetom. Znamo da neće biti lako, igraćemo protiv veoma dobrih timova u Ligi šampiona, ali spremni smo za ovaj veliki izazov. Poštujemo sve, ali verujemo u sebe. Nismo ovde samo da bismo učestvovali, ovde smo da se takmičimo. Želimo da naši navijači budu ponosni na nas. Biće teških momenata, ali ostaćemo zajedno, i zajedno možemo da napravimo nešto specijalno. Ovo je nov projekat, ovo je nov početak, napred Partizan“, istakao je naslednik Đorđa Ćirkovića na klupi Partizana.
O pojačanjima i izazovima u predstojećoj sezoni govorio je sportski direktor Ivan Dimitrijević.
“Čast mi je što kao nekadašnji igrač danas mogu da vas pozdravim u novoj ulozi i da kažem nešto o ekipi koju smo sa velikim ambicijama stvarali. Još pre nego što smo započeli proceduru prijave za vajld kartu, stvorili smo tim koji smatramo kvalitetnim i konkurentnim u evropskim takmičenjima. Doveli smo jednog od najboljih trenera u Evropi i igrače koji iza sebe imaju dragoceno iskustvo igranja i uspeha u najvećim takmičenjima. Zadržali smo igrače koji su bili nosioci igre tokom prethodnih sezona, a ono što je za nas takođe važno je da u ekipi imamo igrače koji su ponikli u klubu ili su njegov deo dugi niz godina i mogu emociju i ljubav prema Partizanu da dočaraju i prenesu saigračima. Veliki izazovi su pred nama, istovremeno ćemo igrati nekoliko takmičenja – počev od Lige šampiona, preko domaćeg prvenstva do Regionalne lige. Želimo da predstavimo Partizan i srpski rukomet u najboljem svetlu i verujemo da imamo tim koji može to da ostvari”, istakao je nekadašnji bek crno-belih.
Ivan Mićić je dete kluba. Rastao je sa klubom. Bio je tu kada se igralo za “kikiriki“, i sada kada klub ima velike ambicije ne samo u domaćim okvirima.
“Sa Partizanom sam napravio prve korake na rukometnom terenu, osvojio prvi trofej i veoma se radujem tome što ću sa klubom ostvariti još jedan san iz detinjstva, a to je nastup u Ligi šampiona. Pripreme za predstojeću sezonu su u punom jeku. Novi igrači su se sjajno uklopili, doneli neku novu energiju i jedva čekamo prve utakmice. Mislim da ćemo rukometnoj publici prirediti mnogo uzbudljivih utakmica i dovesti u Beograd atraktivne protivnike. Daćemo sve od sebe da nastavimo da nižemo pozitivne rezultate. Cilj je da odbranimo sve trofeje na domaćoj sceni i da pokažemo da nam je mesto među najboljima u Evropi”, poručio je novi kapiten crno-belih.
TIM PARTIZANA ZA NAREDNU SEZONU
GOLMANI: Bekir Čordalija (Kjelce), Andrej Trnavac, Vanja Radivojević (Voždovac)
LEVA KRILA: Mladen Šotić, Migel Sančez Migaljon (Benfika), Vukašin Babić (Voždovac)
DESNA KRILA: Lazar Anđelković, Milija Papović (Metaloplastika)
LEVI BEKOVI: Ilija Abutović (Eurofarm Pelister), Miloš Kos (Erlangen), Vladislav Kuleš (Melsungen), Simo Šijan, Aleksa Vesković
SREDNJI BEKOVI: Joav Lumbroso (Dinamo Bukurešt), Aljoša Damjanović, Uroš Gugolj (Voždovac)
DESNI BEKOVI: Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov, Brana Mirković (Metaloplastika)
PIVOTMENI: Ivan Mićić (kapiten), Tobijas Vagner (Limož), Petar Ivanić
STRUČNI ŠTAB: Raul Gonzales, Marko Pavlović (pomoćni trener), Mihailo Radosavljević (trener golmana), Marko Isaković (kondicioni trener), Filip Cvetić (fizioterapeut)