Partizan predstavio tim – obećanje predsednika: Za četiri godine igraćemo neki evropski F4

Pompezno, glamurozno, Partizan je najavio predstojeću sezonu. U prvom planu je EHF Liga šampiona, prva posle 13 godina za crno-bele rukometaše. Sklopljen je jak tim sa Raulom Gonzalesom na čelu. Ambicije su da se odbrane sva četiri domaća trofeja, napadne onaj u novoformiranoj Regionalnoj ligi i da se igra bitna uloga u evropskom kremu, sa „aždajama“ Fikse Berlinom i Vespremom, uz Porto koji je na nivou Partizana.

Miljan Žugić je na čelnoj poziciji kluba od juna 2023. godine. Tada su crno-beli bili kilometrima daleko od Vojvodine. Predsednik crno-belih opet je dao veliko obećanje.

“Mislim da će ovo biti ubedljivo najuspešnija sezona u istoriji kluba, da je ova najjača ekipa kako u stručnom, tako i igračkom kadru. Podsetiću vas da sam pre tri godine, kada smo došli u klub, obećao da će Partizan do 2027. godine igrati u Ligi šampiona. Neki su se tad smejali, a ja ću sad da vam obećam još jednu stvar - Partizan će u roku od četiri godine igrati fajnal-for nekog evropskog takmičenja, da li Lige Evrope ili Lige šampiona“, rekao je Žugić.