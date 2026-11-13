Partizan ranjen, i dalje krvari, ali pobeda iz inata - rapsodija Krivokapića i bekovske trojke

Na crti odličan bio kapiten Ivan Mićić , borbeni Mladen Šotić u odbrani, solidna desna krila Milija Papović i Lazar Anđelković . Sa skraćenom rotacijom, četa Marka Pavlovića je 45 minuta dominirala, imala i plus osam. Šapčani su se trgli u poslednjoj četvrtini meča. Na pet minuta pre kraja stigli na samo „minus četiri“ – 24:28, ali nije bilo neizvesne završnice.

Dao je Marko Pavlović šansu i kadetskom reprezentativcu Urošu Gugolju koji je pokazao raskošni talenat za samo sedam-osam minuta na terenu. U finišu je imao sjajnu asistenciju ka Mićiću iza glave. Priliku je dobio i najmlađi prvotimac crno-belih Filip Kočanović koji je u septmebru napunio 16 godina. U prvom napadu je postigao gol i pokazao da je budućnost srpskog rukometa. Nekoliko minuta je branio i mladi golman Vanja Radivojević.

15.55: (1,70) Fikse Berlin (8,00) Kil (2,55)

Kuriozitet meča je da je promašeno čak sedam sedmeraca, tri gostiju i četiri domaćina. Tek iz petog penala su domaćini matirali sjajnog Luku Krivokapića. Začarao je mrežu Beograđana u prvom poluvremenu reprezentativac Srbije, odbranio čak tri sedmerca, imao u prvom delu meča skoro 50 odsto uspešnosti. Napad sa snažnim i prodornim bekovima, Damjanovićem i Šijanom, bio je efikasan, dok je sa distance projektile ispaljivao Brana Mirković koji je pokazao da je zaslužio veću šansu kod Raula Gonzalesa. Sada kada je ostao jedini desni bek dobio je na samopouzdanju, ima šansu da se dokaže da je potencijal i za reprezentaciju.

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Očekivalo se više od tima Davida Rašića. Krivokapić je Šapčanima zadavao najveće probleme, nekoliko puta su promašili i okvir gola domaći u strahu od sjajnog Luke. U finišu se razigrao srednji bek Mirko Đurović, ali nedovoljno za nešto više. Ovo je Metaloplastici prvi poraz na svom terenu, a drugi vezani, posle onog u prošlom kolu u Novom Sadu.

Crno-beli su imali i gromoglasnu podršku Grobara u dvorani Zorka gde je bilo oko 1.500 gledalaca.

Igrač utakmice bio je Luka Krivokapić sa 13 odbrana, od toga tri sedmerca. Andrej Trnavac je imao dve intervencije. Najefikasniji sa po sedam golova u pobedničkom timu bili su Brana Mirković i Aljoša Damjanović, pet je delo Ivana Mićića, a četiri Sima Šijana i Lazara Anđelkovića. Dva gola mladog srednjeg beka Uroša Gugolja.

Kod Šapčana sedam pogodaka Mirka Đurovića, a po pet Makedonca Dejana Kukulovskog i Dimitrija Bukvića, dok je Vladimir Jevtić pogodio četiri puta mrežu bivšeg kluba. Golmani su imali 11 odbrana, sedam Nikola Ćirović, a četiri Jovan Jevremović.

ARKUS LIGA – 9. KOLO

Petak

Metaloplastika – Partizan 27:33 (13:18)

Subota

18.30: Železničar Niš – Loznica

19.00: Šamot – Dinamo Pančevo

20.00: Radnički Kragujevac – Jugović

Nedelja

16.30: Crvena zvezda - Vojvodina

20.30: Lavovi - Dubočica