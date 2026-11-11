Partizan u nokdaunu, a šta je sa ostalim? Vojvodina se konsolidovala, Zvezda tihuje

Pompezan projekat trajao je kratko. Posle promena političke volje na izborima 25. oktobra, brzo su crno-beli zapali u probleme iz kojih se, trenutno, teško vidi svetlo na kraju tunela…

Teški dani očekuju srpske rukometne klubove. Neka bolja vremena bi trebalo da dođu, ali ova sezona je kritična, a maj je daleko. Svima je jedina pomisao kako da prežive, što bezbolnije i bez “repova” prošlosti da nekako dočekuju letnje mesece. Partizan je očekivano prvi zapao u probleme, u finansijskom je brodolomu posle ostavke predsednika Miljana Žugića , odlaska glavnog finansijera Vladimira Mandića , članova Upravnog odbora: Daneta Šijana, Momčila Mandića i Zorana Anđelkovića .

A, šta je sa ostalim klubovima? Rukomet je siromašan sport, puka sirotinja. Budžet tog “velikog” Partizana je u rangu godišnje plate Karlika Džonsa u KK Partizan ili Marka Arnautovića u FK Crvena zvezda. Opstajao je ovaj sport u Srbiji zahvaljujući pomoći državnih preduzeća i lokalnih samouprava. Pre Partizana, državni projekat je bila Vojvodina koja je dobacila najviše do 2.000.000 evra budžeta (možda i nešto više), ali posle uzleta crno-belih pala je novosadska Stara dama u zapećak, jer u srpskom rukometu uvek je bilo mesta samo za jedan veliki projekat. Ne daj bože da budu dva ravnopravna tima sa sličnim budžetima, da gledamo fer i korektne mečeve bez uticaja spoljnih faktora (uvek priče o sivim eminencijama srpskog rukometa - sudijama), da bude recimo kao u Makedoniji ili najbolji primer Sloveniji, gde padaju iz nedelje u nedelju favoriti kao strune. Dva velika projekta u rukometnoj Srbiji bili bi kao rogovi u vreći. Darko Jevtić i Marko Vujin (©MN Press) Novosađani su imali velikih problema poslednje dve godine, posebno je bila kritična prošla sezona. Neredovne plate, česti štrajkovi igrača, odbijanja da treniraju, slab voljni momenat, pa je u jednom trenutku pretila opasnost da se čak i ne odigra finale plej-ofa sa crno-belima. U poslednji čas su stigle dve od pet-šest zaostalih plata, pa je koliko-toliko regularno završena sezona ubedljivim trijumfom Partizana.

Tokom leta je Vojvodina, prema rečima direktora Darka Jevtića u podkastu Kontranapad, smanjila budžet za 40 odsto, pa je sa 2.000.000 pala do 1.200.000. Kako saznajemo, crveno-beli su se konsolidovali, vratili dugove iz prošle sezone i, koliko-toliko stabilni su zasad. Moći će u Srpskoj Atini nekako da preguraju sezonu bez velikih lomova. I tim je jeftiniji, nema više iznosa od po 6.000–7.000, pa i do 8.000 evra koliko su nekada zarađivali na mesečnom nivou najbolji rukometaši sa Slane bare. I opet su se ovog leta u Vojvodini pravili pametni, nisu želeli da igraju Ligu Evrope nego slabiji EHF kupu iako nema uštede troškova između ta dva takmičenja. 19.15: (4,00) Pfadi Vintertur (8,50) Kriens Lucern (1,35) Ipak, ni Vojvodina nije imuna na politčke promene koje se očekuju u Srbiji jer se na njenom čelu i dalje nalazi Dušan Bajatović, dugogodišnji čelnik Srbijagasa. Dragan Škrbić i Nenad Peruničić (©SD Crvena zvezda) Gde je Zvezda? Ona decenijama tihuje, zaboravljena od svih, sama se snalazi, prepuštena legendarnom asu Nenadu Peruničiću i dugogodišnoj dobroj vili kluba Snežani Tufegdžić koji su tu bili kada je bilo najteže. Ipak, crveno-beli tumaraju u mraku, tapkaju u mestu, tavore u prosečnosti. Godinama krpe tim srazmerno finansijskim mogućnostima i budžetu od par stotina hiljada evra koji je dovoljan da se bude tu gde jeste, po principu - samo da se ne ispadne, do nekih boljih vremena koje nikako da stignu. Kao u onom Beketovom bestseleru “Čekajući Godoa”. 📌📌📌

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📌📌📌 Iskra nade da idu bolji dani bio je pre četiri godine kada je na čelu kluba došla još jedna legenda srpskog i svetskog rukometa, član Kuće slavih EHF-a Dragan Škrbić. Ipak, posle propalog milionskog ugovora, crveno-belima nije stigao ni cent (ispostavilo se da je Zvezda bila žrtva prevare, što je Nenad Peruničić rekao u jednom od podkasta), čelni čovek crveno-belih se povukao, ne i zvanično (i dalje je predsednik), ali više nije aktivan u funkcionisanju kluba niti dolazi na utakmice voljenog kluba.