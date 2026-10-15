Partizan u seriji i bliži se vrhu, Radnički i Novi Beograd besprekorni

Partizan se plasirao u grupnu fazu Evrokupu, vratio se iz Atine u dobrom raspoloženju i nastavio je da niže pobede u regionalnom takmičenju. Na gostovanju Valisu slavio sa 19:10, pa je prišao na dva boda Šapcu, Budućnosti i Jadranu iz Herceg Novog.

Kosta Bodiroga odigrao je najbolju utakmicu u sezoni, spakovao je valjevskom klubu šest golova na šabačkom bazenu, gde je Valis bio domaćin, a dan ranije je na istom mestu Novi Beograd dobio Šabac sa 10:7. Vasilije Martinović je ko zna koji put bio prva violina u sastavu Zorana Bajića, pobedu je potpisao sa četiri pogotka, mada su mu procenti šuta bili tanušni...

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Prvi strelac Regionale vaterpolo lige ostao je Nikola Kojić, na svom kontu ima 24 gola, a tri manje upisali su njegov klupski saigrač Vasilije Martinović i Balša Vučković.

Radnički je otvorio šesto kolo ubedljivom pobedom od 27:6 protiv Vojvodine. Uroš Stevanović odmarao je nekolicinu nosilaca, pošto se bliži derbi sa Novim Beogradom. Boris Vapenski i Josip Vrlić su u četiri navrata pogađali metu, a ovo je bila prilika da se razigraju Jovan Simović, Veljko Šiljković, Jovan Gudurić i Vukašin Milanović.

Najzad se u regionalnom takmičenju upisao Nais, do prvog trijumfa od 13:11 došao je preko Zemuna.