Pobeda raduje, oscilacije brinu - Srbija u Tampereu slomila Estoniju

Iako je izašao krajem trećeg seta, Dražen Luburić je bio najefikasniji sa 20 osvojenih poena, Lazar Marinović je sakupio 16, a Pavle Perić 15.

Odbojkaši Srbije su sigurnom igrom otvorili okršaj protiv Estonije, stekavši ranu prednost od 7:3 zahvaljujući dobrim servisima Pavla Perića. Tokom većeg dela prvog seta, srpski tim je održavao tri do četiri poena viška, oslanjajući se prvenstveno na efikasne napade Dražena Luburića. Ipak, usled nešto slabije realizacije i većeg broja neiznuđenih grešaka, uporni Estonci su uspeli da uhvate rezultatski priključak i blokom Sareme stignu do izjednačenja u samoj završnici (21:21). Srbija je u prelomnim trenucima uspela da stabilizuje igru. Dobrim reakcijama Alekse Bataka na mreži i strpljivim građenjem poena nakon preciznog prijema Lazara Marinovića, ekipa Georgea Krecua je vratila prednost. Set je zaključen rezultatom 25:23, nakon uspešnih akcija kroz sredinu Aleksandra Nedeljkovića.

Početak drugog perioda doneo je pad u igri srpskog tima, što je estonska selekcija iskoristila da brzo povede sa 7:3. Selektor Krecu je reagovao ranim tajm-autom i uvođenjem Nemanje Mašulovića umesto Aleksandra Stefanovića na poziciji srednjeg blokera, ali su učestale servis greške iznova prekidale pokušaje Srbije da potpuno neutrališe zaostatak. Estonija je održavala stečenu prednost i stigla do tri set-lopte pri rezultatu 24:21. U trenucima kada je izgledalo da će protivnik izjednačiti u setovima, usledila je serija Srbije od 5:0. Lazar Marinović je sa dva precizna asa doneo izjednačenje, da bi odmah potom Mašulović uspešnim blokom nad Tepanom obezbedio prvu set-loptu za srpski tim. Preokret je kompletiran rezultatom 26:24, nakon što je Luburić realizovao tešku kontru koja je potvrđena tek posle uspešnog trenerskog čelindža.

Treći set doneo je brojne rezultatske oscilacije, a završen je pobedom estonske selekcije rezultatom 28:26, čime je smanjena prednost Srbije u meču. Iako je srpski tim rano stabilizovao igru i stigao do prednosti od 9:6, Estonija je na servise Tepana i uz jedan pravovremen čelindž napravila seriju od 6:0, preokrenuvši rezultat na 12:9. Pad koncentracije naterao je selektora Krecua na uvođenje rezervne dijagonale, Nikole Jovovića i Veljka Mašulovića, kao i na rano korišćenje oba tajm-auta pri rezultatu 10:14. Ulazak Veljka Mašulovića doneo je sigurnost u napadu, a uz dva vezana bloka Pavla Perića i napadačke greške estonskog srednjeg blokera Sareme, Srbija je uspela da anulira zaostatak i povede sa 20:19. Ipak, u neizvesnoj završnici, srpski odbojkaši nisu iskoristili prilike iz kontranapada pri vođstvu od 21:20, nakon čega je usledila rezultatska klackalica i greške koje su Estoniji obezbedile set-loptu. Iako su srpski igrači uspeli da neutrališu nekoliko pokušaja protivnika, Estonija je posle 39 minuta igre realizovala svoju četvrtu set-loptu i zasluženo rešila ovaj period u svoju korist.

Iako je Srbija u poslednjem setu imala u više navrata šest poena prednosti, ipak, nije moglo da prođe bez preznojavanja. Estonci su prišli na 23:21 i 24:22, ali je Lazar Marinović snažnim smečom spustio zavesu na okršaj koji je trajao skoro dva i po sata.

EVROPSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠE

GRUPA C - 1. KOLO

Četvrtak

Finska - Danska 3:0 (25:22, 25:17, 25:20)

Petak

Holandija - Belgija 1:3 (14:25, 25:18, 17:25, 14:25)

Srbija - Estonija 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22)