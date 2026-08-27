Povratak šampiona je sve bliži: UFC pojas brani početkom sledeće godine

Uoči UFC priredbe u Šangaju, Ulberg je razgovarao sa tamošnjim medijima i otkrio kada bi mogao ponovo da uđe u kavez.

"Nije prijatno stajati sa strane u sali i gledati druge dok treniraju. Više bih voleo da sam u sali i da se borim sa momcima. Spreman sam da se potpuno oporavim kako bih početkom sledeće godine mogao da dođem i odbranim titulu"

Ipak, šampion ne želi da požuruje oporavak. Cilj mu je da se vrati tek kada bude potpuno spreman i da u oktagon uđe kao još bolja verzija sebe.

"Moj jedini fokus je da ozdravim i vratim se u oktagon što je pre moguće, ali pre svega želim da budem zdrav kako se ne bih ponovo povredio. Znam da ću po povratku sigurno biti jači i mentalno i fizički. Fokus je da se vratim u oktagon zdraviji i bolji, i pokažem ljudima zašto sam šampion".