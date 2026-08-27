Povratak šampiona je sve bliži: UFC pojas brani početkom sledeće godine
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 12:21
Potencijalni rival za Novozelanđanina mogao bi da bude Magomed Ankalajev
Luda završnica borbe viđena je u aprilu kad je Karlos Ulberg stigao do UFC pojasa. Već na samom početku meča doživeo je povredu, ali ga ona nije sprečila da nokautira Jiržija Prohasku i postane šampion poluteške kategorije.
Tek nakon borbe postalo je jasno koliko je povreda zapravo bila ozbiljna. Novozelanđanin je uspeo da završi Čeha sa pokidanim ligamentima leve noge, zbog čega je već tada bilo jasno da ga do kraja 2026. godine nećemo ponovo gledati u oktagonu.
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Uoči UFC priredbe u Šangaju, Ulberg je razgovarao sa tamošnjim medijima i otkrio kada bi mogao ponovo da uđe u kavez.
"Nije prijatno stajati sa strane u sali i gledati druge dok treniraju. Više bih voleo da sam u sali i da se borim sa momcima. Spreman sam da se potpuno oporavim kako bih početkom sledeće godine mogao da dođem i odbranim titulu"
Ipak, šampion ne želi da požuruje oporavak. Cilj mu je da se vrati tek kada bude potpuno spreman i da u oktagon uđe kao još bolja verzija sebe.
"Moj jedini fokus je da ozdravim i vratim se u oktagon što je pre moguće, ali pre svega želim da budem zdrav kako se ne bih ponovo povredio. Znam da ću po povratku sigurno biti jači i mentalno i fizički. Fokus je da se vratim u oktagon zdraviji i bolji, i pokažem ljudima zašto sam šampion".
Kada se Novozelanđanin konačno vrati, najrealnije je očekivati da ga u prvoj odbrani pojasa sačeka Magomed Ankalajev, koji je krajem jula savladao Bogdana Guskova i dodatno učvrstio svoju poziciju u vrhu divizije.
Teško je pronaći drugog izazivača koji bi u ovom trenutku mogao da dobije prednost u trci za napad na titulu. Aleks Pereira prešao je u višu kategoriju, gde je već doživeo prvi poraz, dok je sledeći visoko rangirani kandidat Paulo Kosta, ali bi bilo veliko iznenađenje ukoliko bi upravo on dobio priliku pre Ankalajeva.