Poznat spisak rukometašica za EHF nedelju
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Vreme čitanja: 1min | sre. 07.10.26. | 11:50
Selektor Srbije Sandra Kolaković sazvala okupljanje za 16. oktobar u Staroj Pazovi
Selektor ženske reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak od 24 igračica na koje će računati za EHF nedelju, koja je na programu od 16. do 24. oktobra.
Najbolje srpske rukometašice okupiće se 16. oktobra u Staroj Pazovi, a kako je saopšteno iz Srpskog rukometnog saveza planirane su trenažne aktivnosti i odigravanje kontrolnih utakmica.
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Inače, naše rukometašice pripremaće se za nastup na šampionatu kontinenta koji je na programu od 3. do 20. decembra.
Reklo bi se da nema previše iznenađenja, pa se na spisku Kolakovićeve nalaze:
Golmani: Gordana Petković, Marija Simić, Anastasija Nedeljković, Moli Kubina.
Leva krila: Aleksandra Stamenić, Nataša Ćetković, Jelena Stojanović.
Desna krila: Tijana Simić, Zorica Ranković, Dunja Radević.
Pivotmeni: Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković, Jelena Knežević.
Bekovi: Jovana Skrobić, Aleksandra Vasić, Aleksandra Vukajlović, Nora Fajfrić, Tamara Mandić, Teodora Majkić, Tamara Dušić, Milica Otašević, Leana Milosavljević i Lara Stanić.