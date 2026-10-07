Poznat spisak rukometašica za EHF nedelju

Selektor ženske reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak od 24 igračica na koje će računati za EHF nedelju, koja je na programu od 16. do 24. oktobra.

Najbolje srpske rukometašice okupiće se 16. oktobra u Staroj Pazovi, a kako je saopšteno iz Srpskog rukometnog saveza planirane su trenažne aktivnosti i odigravanje kontrolnih utakmica.