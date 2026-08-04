Preminuo UFC borac Alan Nasimento

Alan Nasimento je rođen u Sao Paolu. Početak u borilačkim veštinama imao je sa 15 godina, kada je započeo karijeru kroz tajlandski boks (Muay Thai). Prvi nastup u elitnoj UFC organizaciji zabeležio je 2021. godine, kada je na događaju u Abu Dabiju izgubio od Tagira Ulanbekova. Nakon toga, Brazilac je napravio niz od četiri uzastopne pobede, da bi poslednji meč imao sa Mičom Raposom, u kome je odlukom sudija izgubio.

Nasimento je bio član Šuto boks tima i bio je poznat po nadimku "Puro Osso” (Čista Kost).

Nakon ove šokantne vesti, oglasio se i njegov sunarodnik, Čarls Oliveira, trenutno nosilac BMF titule i jedan od najboljih boraca u istoriji ovog sporta. Popularni Do Bronks je bio neutešan nakon ove vesti, a na svom Instagram profilu se oglasio povodom vesti o smrti saborca, prijatelja i kolege.

"Danas sam izgubio brata. Hvala ti što si uvek bio uz mene, što si sa mnom delio oktagon i bio u mom uglu. Volim te, legendo."

Ovo nije prvi slučaj borca koji je preminuo dok je još bio pod ugovorom sa UFC organizacijom, pošto je 2013. godine, američki borac, Šejn del Rosario, doživeo srčani zastoj nakon koga je pao u komu, a onda i preminuo.