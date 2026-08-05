Problemi Partizana: Posle Kosa i Belorus van trenažnog procesa
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 12:39
Vladislav Kuleš ima problema s leđima i neizvestan je za početak sezone, saznaje Mozzart Sport
Posle uvodnih nekoliko dana na Banjici, crno-beli rukometaši pune gorivo za narednu sezonu na Ubu. Pod budnim okom novog trenera Raula Gonzalesa i njegovog stručnog štaba, bitno promenjeni tim u odnosu na prošlu sezonu sprema se za velike izazove, pre svega u Ligi šampiona koja kreće već za nešto više od mesec dana.
Problemi na startu priprema. Prvo je otpao Miloš Kos. Srpski reprezentativac je operisao desnu, šutersku šaku i čeka ga bar mesec dana pauze (Partizan saopštio da će oporavak da bude od četiri do šest nedelja), neizvestan je za start elitnog evropskog takmičenja i duel sa Fikse Berlinom u Pioniru 10. septembra, a znak pitanja je pored drugog levog beka tima, najvećeg pojačanja, Vladislava Kuleša.
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Najskuplja akvizicija Partizana za narednu sezonu ima mnogo problema s povredama prethodnih godina. Zbog ramena je malo igrao za Melsungen prošle sezone. Počeo je letnje pripreme sa crno-belima, ali kako saznaje Mozzart Sport, zbog leđa nije već nedelju dana u trenažnom procesu i napustio je Srbiju.
Pokušavaju u crno-belom taboru da terapijama što pre oporave dvometraša na poziciji levog beka, koji je u zenitu karijere bio u poljskom Kjelceu pre nekoliko godina, kada je igrao finale Lige šampiona i bio bombarder od koga su strepeli protivnički golmani.
Problem za novog trenera Partizana Raula Gonzalesa je što su oba povređena igrača na istoj poziciji, levog beka, pa će krajem meseca na startu Regionalne lige teret morati da iznesu Simo Šijan i Aljoša Damjanović, koji je ove sezone predviđen za organizatora igre pored Izraelca Joava Lumbrosa.