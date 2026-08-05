Problemi Partizana: Posle Kosa i Belorus van trenažnog procesa

Posle uvodnih nekoliko dana na Banjici, crno-beli rukometaši pune gorivo za narednu sezonu na Ubu. Pod budnim okom novog trenera Raula Gonzalesa i njegovog stručnog štaba, bitno promenjeni tim u odnosu na prošlu sezonu sprema se za velike izazove, pre svega u Ligi šampiona koja kreće već za nešto više od mesec dana.

Problemi na startu priprema. Prvo je otpao Miloš Kos. Srpski reprezentativac je operisao desnu, šutersku šaku i čeka ga bar mesec dana pauze (Partizan saopštio da će oporavak da bude od četiri do šest nedelja), neizvestan je za start elitnog evropskog takmičenja i duel sa Fikse Berlinom u Pioniru 10. septembra, a znak pitanja je pored drugog levog beka tima, najvećeg pojačanja, Vladislava Kuleša.