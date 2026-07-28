Promena kapitena u Partizanu: Ivan Mićić je novi lider

Kada je Partizan pre 13 godina poslednji put igrao u Ligi šampiona, Ivan Mićić je u crno-belom dresu pravio prve rukometne korake. Momak rođen 2000. godine sve do danas ostao je veran voljenom klubu, a kapitenska traka koja dolazi baš u sezoni kada se Partizan vraća u najelitnije evropsko takmičenje, nikako nije slučajnost.

Ona je nagrada za dugogodišnji trud, posvećenost, odanost i dečačke snove koji su sada ostvareni. Izabranici Raula Gonzalesa započeli su pripreme pre nedelju dana, a sastav je pretrpeo značajne promene u odnosu na prethodnu sezonu.

„Izuzetno sam srećan što sam kao dete kluba doživeo trenutak da sa Partizanom igram Ligu šampiona. To je i za mene lično najveći iskorak u dosadašnjoj karijeri i ostvarenje dečačkog sna. Kapitenska traka je jedna od najvećih odgovornosti, a ujedno i izuzetna čast. Srećan sam što se klub odlučio na taj potez. Biću kao i do sada maksimalno motivisan za svaki trening i utakmicu. Tim je pretrpeo dosta promena, ali momci koji su došli su pravi profesionalci. To se vidi od prvog momenta i svi jedva čekamo da sezona počne. Cilj je svakako da odbranimo sve domaće trofeje i da na međunarodnoj sceni obradujemo navijače pobedama“, rekao je Mićić.