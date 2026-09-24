Promena kvoterbeka kod Falkonsa: Peniks udara na Pekerse u Viskonsinu

Početak NFL šampionata obeležile su povrede kvoterbekova. Džajantsi su ostali do kraja sezone bez mladog Džeksona Darta koji se povredio na drugom meču u Los Anđelesu protiv Remsa, dok su van stroja bili i Sem Darnold (Sijetl Sihoks), Kajler Mari (Minesota Vajkings) i Džejden Denijels (Vašington Komanders).

Najgora situacija na startu sezone je u Atlanta Falkonsima. Ovogodišnje pojačanje iz Majamija, Tua Tagovailoa, povredilo se pred start šampionata, a tim iz Džordžije nije mogao da računa ni na drugu opciju, Majkla Peniksa Juniora. U prva dva kola u vatru je morao veteran Kuper Raš i bio je užasan na mečevima u Pitsburgu na premijeri (13:20) i na svom terenu protiv Karoline (3:34).