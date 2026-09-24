Promena kvoterbeka kod Falkonsa: Peniks udara na Pekerse u Viskonsinu
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 12:26
Atlanta sa levorukim vođom napada ide na noge neubedljivom Grin Beju noćas (02.15) u prvom meču trećeg kola NFL šampionata
Početak NFL šampionata obeležile su povrede kvoterbekova. Džajantsi su ostali do kraja sezone bez mladog Džeksona Darta koji se povredio na drugom meču u Los Anđelesu protiv Remsa, dok su van stroja bili i Sem Darnold (Sijetl Sihoks), Kajler Mari (Minesota Vajkings) i Džejden Denijels (Vašington Komanders).
Najgora situacija na startu sezone je u Atlanta Falkonsima. Ovogodišnje pojačanje iz Majamija, Tua Tagovailoa, povredilo se pred start šampionata, a tim iz Džordžije nije mogao da računa ni na drugu opciju, Majkla Peniksa Juniora. U prva dva kola u vatru je morao veteran Kuper Raš i bio je užasan na mečevima u Pitsburgu na premijeri (13:20) i na svom terenu protiv Karoline (3:34).
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Olakšavajuća okolnost za trenera Falkonsa Kevina Stefanskog je da se od teške operacije kolena oporavio Majkl Peniks, koji će biti vođa napada noćas (02.15) u Grin Beju u prvom meču trećeg kola NFL šampionata.
02.15: (1,45) Grin Bej Pekers (14,0) Atlanta Falkons (3,10)
Pekersi takođe nisu blistali u prva dva kola. Prvo su poraženi od Minesote u gostima iako su vodili tri četvrtine, a u nedelju su tek posle produžetka srušili Džetse u Njujorku sa 20:17. Napad sa Džordanom Lavom igra promenljivo, od sjaja do očaja i obratno. Nedostaje startni raning bek Džoš Džekobs, koji je suspendovan od strane lige zbog incidenata van terena. I dalje nema vođe odbrane Majke Parsonsa, koji bi u petom kolu mogao da se vrati na teren posle teške povrede ligamenata kolena s kraja prošle sezone. Grin Bej tradicionalno bolje igra na svom Lembo fildu, pa ima ulogu favorita protiv Atlante.
Falkonsi imaju talentovane igrače u napadu: raning beka Bižana Robinsona, risivera Drejka Londona i tajt enda Kajla Pitsa, ali je konekcija sa Rašom bila užasna u prva dva kola. Peniks je bez utakmice skoro godinu dana, pa je pitanje da li će levoruki kvoterbek moći da poveže napad gostiju.
Atlanta nije pobedila na Lembo fildu u Viskonsinu od 5. oktobra 2008. godine. Poslednja četiri meča Grin Bej je rešio u svoju korist pred svojim navijačima protiv Falkonsa, a u poslednjem odmeravanju snaga u Grin Beju pre šest godina bilo je 30:16.
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NFL – 3. KOLO
Petak
02.15: (1,45) Grin Bej Pekers (14,0) Atlanta Falkons (3,10)
Nedelja
19.00: (1,70) Njujork Džajants (13,0) Tenesi Tajtens (2,40)
19.00: (4,60) Vašington Komanders (15,0) Sijetl Sihoks (1,25)
19.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)
19.00: (6,50) Majami Dolfins (16,0) Kanzas Siti Čifs (1,15)
19.00: (1,30) Bafalo Bils (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)
19.00: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)
19.00; (2,40) Klivlend Brauns (13,0) Karolina Panters (1,70)
19.00: (2,40) Indijanapolis Kolts (13,0) Hjuston Teksans (1,70)
19.00: (1,40) Detroit Lajons (14,0) Njujork Džets (3,35)
22.05: (1,25) San Francisko Fortinajners /(15,0) Arizona Kardinals (4,60)
22.05: (2,15) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Minesota Vajkings (1,85)
22.25: (1,60) Nju Orleans Sejnts (14,0) Las Vegas Rejders (2,55)
22.25: (2,55) Dalas Kaubojs (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
Ponedeljak
02.20: (2,40) Denver Bronkos (13,0) Los Anđeles Rems (1,70)
Utorak
02.15: (2,70) Čikago Bers (14,0) Filadalfija Igls (1,55)
***kvote su podložne promenama