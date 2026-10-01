Prošli put u Sepangu: Posebna uspomena za Maksa Verstapena

A šta se desilo kada je Formula 1 poslednji put posetila Maleziju?

Kada je najbrži karavan 2017. godine bio na Sepangu, za titulu svetskog šampiona borili su se Luis Hamilton u Mercedesu i Sebastijan Fetel u Ferariju. Britanac je tri trke kasnije u Meksiko Sitiju osvojio svoju četvrtu titulu, čime se izjednačio sa Fetelom, dok danas iza sebe ima čak sedam šampionskih trofeja.

Međutim, ni Hamilton ni Fetel nisu slavili na trci u Maleziji. Pobedu je odneo jedan mladi vozač, koji je samo dan ranije proslavio svoj 20. rođendan. Bio je to ni manje ni više nego - Maks Verstapen!

Holanđanin, tada u svojoj prvoj punoj sezoni za Red Bul, stigao je do druge pobede u karijeri, pošto je godinu ranije kao debitant, trijumfovao na Velikoj nagradi Španije u Barseloni. Verstapen je do danas upisao 71 pobedu u Formuli 1, ali ove sezone još nije stajao na najvišem stepeniku pobedničkog postolja, a upravo uoči ovog trkačkog vikenda istakao je jasan cilj - ‘’želim da pobedim ove godine’’.

Ipak, iako se vozači raduju dolasku na stazu u Maleziju, trkanje će zbog novog tehničkog pravilnika izvesno izgledati drugačije, a potrošnja i ušteda energije biće ključne za tok trke.

Treba napomenuti i da samo deset od 22 vozača na aktuelnom poretku ima prethodno iskustvo na Sepangu, a iako su je svi vozili na simulatoru, prava stvar je izvesno zahtevnija. Tako će se, između ostalih, vozači Mercedesa i Meklarena prvi put suočiti sa izazovima koje nosi Sepang.