Prošli put u Sepangu: Posebna uspomena za Maksa Verstapena
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 17:53
Samo deset vozača na trenutnom poretku ima iskustva na stazi u Maleziji
Formula 1 se predstojećeg vikenda posle devet godina vraća u Maleziju, gde će se održati trka za Veliku nagradu Bahreina, koja zbog ratnog sukoba na Bliskom Istoku nije mogla da se održi u Sakiru u aprilu ove godine.
Posle gotovo deceniju, najbrži karavan će se neočekivano vratiti na stazu Sepang nadomak glavnog grada Kuala Lumpura. U periodu od 1999. pa sve do 2017. godine, Sepang je bio redovni domaćin Velike nagrade Malezije, pre nego što je nestala sa kalendara usled visokih troškova održavanja. Ali, krivine srednjih i visokih brzina, dugački pravci i nepredvidivo vreme uvek su obećavali uzbudljivo trkanje u ovoj državi jugoistočne Azije.
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A šta se desilo kada je Formula 1 poslednji put posetila Maleziju?
Kada je najbrži karavan 2017. godine bio na Sepangu, za titulu svetskog šampiona borili su se Luis Hamilton u Mercedesu i Sebastijan Fetel u Ferariju. Britanac je tri trke kasnije u Meksiko Sitiju osvojio svoju četvrtu titulu, čime se izjednačio sa Fetelom, dok danas iza sebe ima čak sedam šampionskih trofeja.
Međutim, ni Hamilton ni Fetel nisu slavili na trci u Maleziji. Pobedu je odneo jedan mladi vozač, koji je samo dan ranije proslavio svoj 20. rođendan. Bio je to ni manje ni više nego - Maks Verstapen!
Holanđanin, tada u svojoj prvoj punoj sezoni za Red Bul, stigao je do druge pobede u karijeri, pošto je godinu ranije kao debitant, trijumfovao na Velikoj nagradi Španije u Barseloni. Verstapen je do danas upisao 71 pobedu u Formuli 1, ali ove sezone još nije stajao na najvišem stepeniku pobedničkog postolja, a upravo uoči ovog trkačkog vikenda istakao je jasan cilj - ‘’želim da pobedim ove godine’’.
Ipak, iako se vozači raduju dolasku na stazu u Maleziju, trkanje će zbog novog tehničkog pravilnika izvesno izgledati drugačije, a potrošnja i ušteda energije biće ključne za tok trke.
Treba napomenuti i da samo deset od 22 vozača na aktuelnom poretku ima prethodno iskustvo na Sepangu, a iako su je svi vozili na simulatoru, prava stvar je izvesno zahtevnija. Tako će se, između ostalih, vozači Mercedesa i Meklarena prvi put suočiti sa izazovima koje nosi Sepang.
Naravno, kada je reč o aktuelnoj sezoni, postavlja se pitanje da li će Džordž Rasel, posle sjajne vožnje ka pobedi prošlog vikenda u Bakuu, moći dodatno da smanji zaostatak u šampionatu za timskim kolegom Andreom Kimijem Antonelijem i tako održati borbu za titulu živom. Italijan na vrhu generalnog plasmana ima 302 boda, dok Rasel ima 236.
Ono što je izvesno jeste da ekipa Mercedesa donosi aerodinamička unapređenja prvi put od maja meseca, pa će biti zanimljivo videti u kojoj će im meri ona pomoći i da li će neko moći da im se suprotstavi. A da li Verstapen, inspirisan prošlošću, može da iznenadi, ostaje da vidimo.
PIŠE: Maja Nakaradić
Raspored za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji:
Petak: Prvi trening 06:30-07:30
Drugi trening 10:00-11:00
Subota: Treći trening 06:30-07:30
Kvalifikacije 10:00
Nedelja: Trka 09:00