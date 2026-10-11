Prštaće na Lumen fildu: Silni Fortinajnersi napadaju šampiona

Fred Vorner je vođa defanzive San Franciska, a problem je neigranje najboljeg “pes rašera”, jednog od najboljih defanzivaca lige Nika Bose . Osim Smit Endžigbe , tu je i iskusni i uvek pouzdani risiver Kuper Kap .

Sijetl i dalje ima granitnu odbranu koju je samo razbio Vašington u trećem kolu, kada je iznenađujuće slavio u glavnom gradu s Marlonom Mariotom kao startnim kvoterbekom. Sihoksima je otišao MVP prošlogodišnjeg Superboula Kenet Voker , koji blista u taboru Čifsa. Kvoterbek Sem Darnold je imao problem s povredom u prva dva kola, dobro ga je manjao Dru Lok , ali se vratio u tim. Džekson Smit-Endžigba je jedan od najboljih risivera lige i biće najveća opasnost za defanzivnu odbranu gostiju iz Kalifornije.

Očekuje se neizvesna borba. Fortinajnersi su u boljoj formi. Kada su zdravi, onda je četa Kajla Šenehana pakleno jaka, ali je uvek problem što teško ostaju zdravi čitave sezone. Dibo Samjuel se vratio u formu posle loše sezone u Komandersima, Kristijan Mekefri dobro trči, dok blista i jedan od najboljih tajt endova lige Džordž Kitl.

Prošle sezone u šampionskoj sezoni Sihoksa, zabeležene su dve ubedljive pobede Sijetla nad divizijskim rivalom, u Kaliforniji sa 13:3, a na Lumen fildu sa čak 41:6.

Dobra vest za Vašington je da se posle dva meča pauze u tim vraća startni kvoterbek Džejden Danijels, koji je imao povredu lakta. Vašington mora da pobedi Džajantse (19.00) ako želi da ostane u igri za plej-of u veoma izjednačenoj diviziji, Istoku NFC-a.

19.00: (1,60) Vašington Komanders (14,0) Njujork Džajants (2,55)

Grin Bej je u problemu na startu sezone. Ne funkcioniše dobro napad sa Džordanom Lavom. Bez suspendovanog elitnog ranign beka Džoša Džejkobsa ne funkcioniše tim iz Viskonsina. S druge strane, Bersi i bez kvoterbeka Kejleba Vilijamsa igraju odlično. Na poslednja dva meča napad Čikaga predvodili su veteran Kejsi Kinum i Tajson Badžent i zabeležili su pobede. Badžent će voditi napad Čikaga i na kultnom Lembo fildu. Forma je na strani gostiju iz Ilinoisa, ali vreme je konačno da Pekersi pokažu da su kandidati za Superboul, kako su ih mnogi videli pre početka šampionata.

19.00: (2,20) Grin Bej Pekers (13,0) Čikago Bers (1,80)

Nedeljni program, kao i proteklog vikenda, kreće iz Londona, sa stadiona Totenhema (15.30), gde je Džeksonvil veliki favorit protiv silno oslabljene Filadelfije koja je vezala dva poraza.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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NFL – 5. KOLO

Petak

Dalas Kaubojs – Tampa Bej Bakanirs 16:24 (7:0, 3:7, 0:17, 6:0)

Nedelja

15.30: (1,25) Džeksonvil Džeguars (15,0) Filadelfija Igls (4,60)*

19.00: (4,60) Majami Dolfins (15,0) Sinsinati Bengals (1,25)

19.00: (1,60) Vašington Komanders (14,0) Njujork Džajants (2,55)

19.00: (4,60) Tenesi Tajtens (15,0) Hjuston Teksans (1,25)

19.00 (1,60) Nju Ingland Petriots (14,0) Las Vegas Rejders (2,55)

19.00: (2,20) Nju Orleans Sejnts (13,0) Minesota Vajkings (1,80)

19.00: (1,70) Njujork Džets (13,0) Klivlend Brauns (2,40)

19.00: (1,70) Pitsburg Stilers (13,0) Indijanapolis Kolts (2,40)

19.00: (2,20) Grin Bej Pekers (13,0) Čikago Bers (1,80)

22.05: (2,55) Los Anđeles Čardžers (14,0) Denver Bronkos (1,60)

22.25: (3,10) Arizona Kardinals (14,0) Detroit Lajons (1,45)

22.25: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) San Francisko Fortinajners (2,55)

Ponedeljak

02.20: (1,60) Atlanta Falkons (14,0) Baltimor Rejvens (2,55)

Utorak

02.15: (1,60) Los Anđeles Rems (14,0) Bafalo Bils (2,55)

*igra se u Londonu, na stadionu Totenhema

***kvote su podložne promenama