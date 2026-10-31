Radnički 10/10
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 21:38
Kragujevčani slavili u Kotoru sa 15:11
Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca nastavili su besprekoran niz rezultata u Regionalnoj ligi. U reprizi prošlogodišnjeg finala ekipa Uroša Stevanovića slavila je kao gost protiv kotorskog Primorca rezultatom 15:11 i tako stigla do 10. pobede u isto toliko utakmica.
Uroš Stevanović se zbog zgusnutog rasporeda odlučio da odmori kapitena Andriju Prlainovića i iskusnog centra Josipa Vrlića. Šumadinci su put ka pobedi trasirali na početku meča, pošto su već sredinom prve deonice, golovima sa distance, vodili sa 5:1. Nastavili su u istom ritmu i u drugoj četvrtini i ubrzo se „odlepili“ na šest golova razlike (9:3). Kotorani su do kraja uspeli samo da ublaže poraz.
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Najefikasniji u Radničkom bio je Angelos Vlahopulos. U domaćem sastavu Balša Vučković postigao je tri gola.
Kragujevčani ostaju na crnogorskom primorju, jer ih u ponedeljak od 20 časova (TV Arena sport 1) očekuje i gostovanje Budvi. Potom gostuju Beogradu u četvrtfinalu Kupa Srbije, a onda sledi i derbi prvog polusezone, sa Pro Rekom, u Kragujevcu, 10. novembra.
Novi Beograd je kod kuće posle velike borbe poražen od Jadrana iz Herceg Novog (12:14), a goste su predvodili Gojković i Merkulov sa po četiri gola. Kod domaćina je isti broj golova postigao Vasilije Martinović, dok je Perković dao jedan manje. Valis je slavio protiv Zemuna sa 13:10, dok je Šabac bio ubedljiv protiv Vojvodine u Novom Sadu (17:9).
1. Radnicki 182:91 30
2. Jadran HN 182:106 24
3. Novi Beograd 178:104 24
4. Šabac 124:101 21
5. Primorac 167:119 18
6. Budva 153:126 17
7. Budućnost 122:107 15
8. Partizan 124:100 13
9. Nais 114:182 6
10. Valis Valjevo 103:178 6
11. Vojvodina 88:202 3
12. Zemun 83:204 0
Napomena: Plasman na tabeli, gol-razlika, broj bodova.