Radnički 10/10

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca nastavili su besprekoran niz rezultata u Regionalnoj ligi. U reprizi prošlogodišnjeg finala ekipa Uroša Stevanovića slavila je kao gost protiv kotorskog Primorca rezultatom 15:11 i tako stigla do 10. pobede u isto toliko utakmica.

Uroš Stevanović se zbog zgusnutog rasporeda odlučio da odmori kapitena Andriju Prlainovića i iskusnog centra Josipa Vrlića. Šumadinci su put ka pobedi trasirali na početku meča, pošto su već sredinom prve deonice, golovima sa distance, vodili sa 5:1. Nastavili su u istom ritmu i u drugoj četvrtini i ubrzo se „odlepili“ na šest golova razlike (9:3). Kotorani su do kraja uspeli samo da ublaže poraz.