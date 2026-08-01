Rapsodija Orlića u nastavku, demolirani Azuri za Top 12 na EP u Beogradu
Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 21:04
Kadeti Srbije kao u transu u nastavku preokrenuli rezultat i plasirali se u drugu fazu šampionata za rukometaše do 18 godina. Razbijeni Italijani u Šumicama - 32:18 (11:12)
Nije važno kako počneš meč, nego kako ga završiš. Kadeti Srbije izborili su drugu fazu Evropskog prvenstva u Beogradu. Očajnih prvih 15 minuta, ali u nastavku raspodija izabranika Aleksandra Brkovića. Na kraju ubedljiva pobeda protiv Italije sa 32:18 (11:12) i drugo mesto u Grupi B, iza Nemačke koja ima bolju gol-razliku. Za četvrtfinale naše nade igraće sa Slovenijom i Francuskom u ponedeljak i utorak i jedna pobeda nam treba za plasman među osam najboljih na Starom kontinentu za rukometaše do 18 godina.
Prepune Šumice, igla nije imala gde da padne (ispred dvorane je bio video bim za one koji nisu mogli da uđu u dvoranu) videla je horor Srbije u prvih 15 minuta, ali u nastavku neverovatna serija od 11:0 za samo 12 minuta i ubedljiva pobeda za Top 12.
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Smušen početak Orlića. "Odsekle" su se ruke našim nadama u prvih 15 minuta. Nervozno, nepovezano u napadu, sa čak tri promašena sedmerca. Redom su promašivali sa sedam metara Mihajlo Popović, Uroš Gugolj i Vukašin Babić. Italija je povela sa 8:2 u 15. minutu. Da hendikep bude veći, na početku meča se povredio možda i naš najbolji igrač u dosadašnjem toku šampionata, desni bek Veljko Pavlović.
Pribojovali smo se da se nastavlja DNK srpskog rukometa, da kada je najvažnije, pritisak okuje ruke i noge. Ipak, sledi duboka zona naše selekcije, Filip Blečić i Aleksandar Stojković su pokrenuli Orliće, Stefan Stojinović je bio siguran iz penala, pa smo izjednačili u finišu prvog poluvremena na 10:10. Aziuri na odmor odlaze s golom prednosti - 12:11.
U nastavku druga priča. Sjajna Srbije. Već na startu nastavka sa dva gola kapitena Uroša Perića, napravili smo seriju 5:0 za četiri minuta, poveli sa 16:12 i od tada je sve krenulo na našu vodenicu. Razigrao se i levoruki Stefan Stojinović koji je zamenio povređenog Pavlovića i odlično obavio posao. Blistao je u drugom poluvremenu naš golman Adrijan Legat Rivera koji je primio gol tek posle 14 minuta. Dok kraja meča nije bilo problema, Orliću su odigrali kao u transu i zabeležili drugu pobedu na šampionatu.
Pivotmen Aleksandar Stojković, levi bek Filip Blečić i desni bek Stefan Stojinović sa po sedam golova su bili najefikasniji rukometaši utakmice, a kapiten Uroš Perić i Mihajlo Popović po tri puta su pogodili mrežu Italije. Vanja Radivojević je sakupio četitri odbrane u prvih 30 minuta, a u nastavku je igrač utakmice Adrijan Legat Rivera imao 10 intervencija. Kod Italijana Mateo Agriljo je postigao pet pogotka. Mateo Agostini je imao 10 odbrana.
U novoformiranoj grupi, Slovenci imaju dva boda, Nemci i mi po jedan, dok su Franzuci bez bodova. U četvrtfinale odlaze dve najbolje selekcije iz sve tri grupe i dve najbolje trećeplasirane. Za mesto među osam najboljih na Strom kontinentu treba nam bar jedna pobeda u preostale dve utakmice grupne faze.