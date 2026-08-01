Rapsodija Orlića u nastavku, demolirani Azuri za Top 12 na EP u Beogradu

Smušen početak Orlića. "Odsekle" su se ruke našim nadama u prvih 15 minuta. Nervozno, nepovezano u napadu, sa čak tri promašena sedmerca. Redom su promašivali sa sedam metara Mihajlo Popović, Uroš Gugolj i Vukašin Babić. Italija je povela sa 8:2 u 15. minutu. Da hendikep bude veći, na početku meča se povredio možda i naš najbolji igrač u dosadašnjem toku šampionata, desni bek Veljko Pavlović.

Pribojovali smo se da se nastavlja DNK srpskog rukometa, da kada je najvažnije, pritisak okuje ruke i noge. Ipak, sledi duboka zona naše selekcije, Filip Blečić i Aleksandar Stojković su pokrenuli Orliće, Stefan Stojinović je bio siguran iz penala, pa smo izjednačili u finišu prvog poluvremena na 10:10. Aziuri na odmor odlaze s golom prednosti - 12:11.

U nastavku druga priča. Sjajna Srbije. Već na startu nastavka sa dva gola kapitena Uroša Perića, napravili smo seriju 5:0 za četiri minuta, poveli sa 16:12 i od tada je sve krenulo na našu vodenicu. Razigrao se i levoruki Stefan Stojinović koji je zamenio povređenog Pavlovića i odlično obavio posao. Blistao je u drugom poluvremenu naš golman Adrijan Legat Rivera koji je primio gol tek posle 14 minuta. Dok kraja meča nije bilo problema, Orliću su odigrali kao u transu i zabeležili drugu pobedu na šampionatu.

Pivotmen Aleksandar Stojković, levi bek Filip Blečić i desni bek Stefan Stojinović sa po sedam golova su bili najefikasniji rukometaši utakmice, a kapiten Uroš Perić i Mihajlo Popović po tri puta su pogodili mrežu Italije. Vanja Radivojević je sakupio četitri odbrane u prvih 30 minuta, a u nastavku je igrač utakmice Adrijan Legat Rivera imao 10 intervencija. Kod Italijana Mateo Agriljo je postigao pet pogotka. Mateo Agostini je imao 10 odbrana.

U novoformiranoj grupi, Slovenci imaju dva boda, Nemci i mi po jedan, dok su Franzuci bez bodova. U četvrtfinale odlaze dve najbolje selekcije iz sve tri grupe i dve najbolje trećeplasirane. Za mesto među osam najboljih na Strom kontinentu treba nam bar jedna pobeda u preostale dve utakmice grupne faze.