Rasel posle gorkog poraza od Antonelija u Monci: Biće teško nadoknaditi razliku

Timske kolege su razmenjivale udarce tokom nekoliko krugova, pre nego što je Antoneli iskoristio izlazak virtuelnog vozila bezbednosti kako bi promenio pneumatike i u nastavku trke bio brži od Rasela. Iako je Britanac u završnici pokušavao da se odbrani i naterao Antonelija na grešku koja je mogla skupo da ga košta, ipak je bio poražen i izgubio dodatnih sedam poena.

Sa sedam pobeda u 13 trka, Antoneli na vrhu generalnog plasmana ima 267 bodova, 66 više od Rasela koji je po završetku trke praktično prihvatio trenutnu situaciju u šampionatu Formul1 , ali istakao da će do kraja sezone pokušati da ostvari što više pobeda.

‘’Kimi definitivno ima kontrolu nad situacijom i zaslužuje da bude u toj poziciji. Čak ni ne razmišljam o borbi ili povratku, ili bilo čemu sličnom. Samo sam fokusiran na to da idem trku po trku i pokušam da izvučem maksimum iz svakog vikenda. On vozi neverovatno dobro. Biće izuzetno teško nadoknaditi razliku, tako da jednostavno prihvatam da je situacija takva kakva jeste. Od sada ću samo uživati u svemu i pokušati da pobedim u što većem broju trka’’, kazao je Rasel.

Tokom perioda pod crvenom zastavom nakon velikog incidenta vozača Ferarija Šarla Leklera, Mercedes je odlučio da podeli strategije - Antoneli je sa tvrdih prešao na srednje tvrde gume, dok je Rasel uradio suprotno, sa namerom da na tim gumama ostanu sve do linije cilja. Izlazak virtuelnog vozila bezbednosti u 27. krugu, posle problema sa bolidom Aston Martina kojim je upravljao Lens Strol, pružio je Antoneliju priliku da uzme novi set srednje tvrdih pneumatika i sustigne, a na kraju i prestigne Rasela.

Rasel je nakon trke izjavio da je bio zadovoljan odabirom pneumatika, ali je istakao da ostaje pitanje kako bi se trka odvijala da se virtuelno vozilo bezbednosti nije pojavilo u ključnom trenutku za Antonelija:

„Tvrda guma je definitivno bila najbolja opcija da se izdrži do kraja. Kada sam video Maksa i Kimija na srednje tvrdoj gumi, osećao sam se prilično dobro, jer sam znao da će njihove gume više izgubiti na performansama nego moje. Zato sam u toj srednjoj fazi trke bio veoma zadovoljan svojom pozicijom. Virtuelno vozilo bezbednosti se pojavilo u savršenom trenutku da vozači povuku potez i odu u boks. Bilo bi veoma zanimljivo videti kako bi se trka odvijala da ga nije bilo“, poručio je Rasel.

Šef Mercedesa Toto Volf je u razgovoru za medije po završetku trke objasnio da tim nije znao koja će strategija biti bolja, pa su iz tog razloga rešili da ih podele.

‘’Nismo znali koja je strategija bolja. U tom trenutku je sistem pokazivao da je strategija sa jednim odlaskom u boks, koju je koristio Rasel, bolja opcija. Strategija sa dva odlaska u boks omogućila bi Antoneliju da se do kraja približi, ali ne bi uspeo da sustigne Rasela. To je ono što je softver pokazivao. Takođe, bilo je ispravno podeliti strategije, jer nismo znali koja će se pokazati boljom. Na jutarnjem sastanku smo rekli da će tvrda guma trajati praktično beskonačno. Možeš da startuješ na njoj i završiš trku na njoj, a kod Džordža se pokazalo da je zaista mogla da traje do kraja, ali nije imala performanse kao srednje tvrda guma,“ rekao je Volf.

Šampionat Formule 1 nastavlja se predstojećeg vikenda Velikom nagradom Španije na novoj stazi ‘’Madring’’ u Madridu.

PIŠE: Maja Nakaradić