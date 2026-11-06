Raselu teško da 'svari' iscrpljujuću sezonu: Nikada u karijeri nisam toliko nazadovao

Trka u Meksiku bila je samo još jedna u nizu u kojoj je Rasel imao tehničke probleme, pošto je na samom startu imao poteškoće sa isporukom energije. Zbog toga je sa druge startne pozicije pao na petu, zatim se u prvom krugu našao u duelu sa vozačem Red Bula Isakom Hađarom i zbog kontakta dobio kaznu od deset sekundi, a na kraju je trku završio na šestom mestu.

U razgovoru za medije uoči Velike nagrade Sao Paula na stazi Interlagos, na kojoj pamti svoju prvu pobedu iz 2022. godine, Rasel je otkrio koliko su loše trke zapravo na njega uticale. "Osećam se pomalo iscrpljeno nakon konstantnih pokušaja da se vratim. Nadao sam se da ću možda dva puta ove sezone morati da se vraćam nakon što me obore na zemlju, a ne da to radim svakog drugog vikenda. Kada u ovoj fazi sezone tri nedelje zaredom provedete van kuće, a zatim usledi trka poput one u Meksiku, gde šansa za pobedu ili podijum potpuno nestane, a da na to nemate nikakav uticaj, veoma je teško nositi se s tim", kazao je britanski vozač.

Rasel je odlučio da iz Meksika ode bez davanja izjava, zbog čega je Mercedes kažnjen sa 5.000 evra, a kasnije je otkrio da je, nakon analize sa inženjerima, samo šest trka u 2026. godini odvezao sa potpuno ispravnim bolidom!

"Mislim da nikada nisam imao ovoliko nazadovanja u karijeri. Shvatili smo da smo imali samo šest od 20 trka bez problema. Pomisliti da ih je bilo na 14 je neverovatno. Verujem da je to loša sreća, ali ne možemo da prihvatimo da je samo to. Lošu sreću možete imati jednom, dva, tri puta, ali na 14 od 20 trka je malo previše. Koliko god voleo da govorim za medije nakon trke, nisam želeo ovog puta, pa sam rekao sebi: 'Idem odavde i idem na neku lepu večeru, da razmišljam o nečemu drugom, a ne o ovoj užasnoj sezoni'", kazao je Britanac.

Iako je donedavno bio glavni rival timskom kolegi, Rasel se sada nalazi na četvrtoj poziciji u generalnom plasmanu vozača sa 250 poena. Međutim, samo 11 poena ga deli od drugoplasiranog Maksa Verstapena u Red Bulu, a devet od Luisa Hamiltona iz Ferarija, dok Šarl Lekler ima samo pet poena manje od Rasela, te će borba za titulu vicešampiona do kraja sezone biti neizvesna. Ipak, Britanca očekuje novi izazov u Brazilu, pošto će zbog promene motora sa unutrašnjim sagorevanjem biti kažnjen pomeranjem za pet mesta unazad na startu trke.

Sa druge strane, Mercedes ima priliku da na stazi Interlagos obezbedi titulu u konkurenciji konstruktora, za šta mu je potrebno da osvoji barem tri boda više od drugoplasirane ekipe Ferarija.

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Raspored za Veliku nagradu Sao Paula:

Petak

Prvi trening 16.30-17.30

Drugi trening 20.00-21.00

Subota

Treći trening 15.30-16.30

Kvalifikacije 19.00-20.00

Nedelja

Trka 18.00