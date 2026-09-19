Raspucani Novi Beograd preko Špandaua do Lige šampiona

Ostalo je da se odigra i poslednje kolo protiv domaćina Oradee, ali svakako da trener Zoran Bajić može da bude zadovoljan onim što je njegov tim prikazao u Rumuniji. Sigurno da je u taboru Novog Beograda postojala određena bojazan kako će prilično renovirana ekipa odreagovati u ranom periodu sezone, ali je Novi Beograd pokazao da u kvalifikacijama za njega nema problema i da pripada elitnom takmičenju.

Protiv Strazbura srpski predstavnik napravio je ključnu razliku krajem treće četvrtine, a sada je Novi Beograd odigrao odlično u drugom kvartalu. Bajićevi momci su sredinom pomenutog perioda napravili seriju - 4:0 golovima Miroslava Perkovića, prekaljenog Miloša Ćuka, Vasilija Martinovića i Matiasa Mesaroša, te tako stekli osetnu prednost.

Špandau više nije bio prilici da ugrozi nominalnog domaćina na ovom meču. Šta više, raspucali su se igrači Novog Beograda, koji su dodatno uvećali prednost i pokazali da je razlika u klasi između njih i rivala više nego evidentna.

Listu strelaca kod napadački inspirisanog Novog Beograda predvodili su Vasilije Marinović i Viktor Urošević sa po četiri gola, dok je najefikasniji igrač na meču bio Sebastian Andruškievič, koji je mrežu Novog Beograda tresao pet puta.