Raspucani Orlovi: Blistao Vladimir Cupara, lak posao protiv nejakih Estonaca

Stefan Dodić je diktirao ritam, sjajan na crti je bio Dragan Pešmalbek, efikasna krila Vanja Ilić i Darko Đukić. Menjao je španski stručnjak spoljne igrače, šansu je dobio i povratnik u nacionalni tim posle šest meseci pauze zbog povrede ramena Lazar Kukić. Vođa odbrane je bio Marko Tasić iz pančevačkog Dinama, koga nije bilo u selekciji od Evropskog prvenstva u Herningu početkom godine. Sjajan na golu sa 50 odsto uspešnosti bio je Vladimir Cupara.

20.30: (1,95) Nemačka (hendikep -12,5) Belgija (1,75)

Videli smo i gol iza leđa Uroša Kojadinovića, bombu Miloša Kosa sa 10 metara, nekoliko odličnih pogodaka Uroša Borzaša. Senku na odlično prvo poluvreme je bacila povreda Uroša Mitrovića koga je jedan Estonac nenamerno udario u glavu, pa je desni bek Vardara morao na ušivanje arcade i nije se vraćao u igru u nastavku. Već krajem prvog dela meča imali smo 10 različitih strelaca. Na kraju su se svi zatresli mrežu osim dvojice golmana i defanzivnog specijaliste Tasića.

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Srbija je završila prvi deo igre serijom 8:0. Šest minuta gosti nisu dali gol. I u nastavku otaljavanje posla za našu selekciju, uz nešto slabiji početak i serije 3:0 Estonije. Orlovi su brzo opet došli do prepoznatljive igre, šansu su dobili i Marko Srdanović, Luka Rogan Vukašin Vorkapić i Ognjen Cenić. Vladimir Cupara je nastavio da blista i u nastavku, a onda je u 44. minutu prepustio mesto Luki Krivokapiću koji je nastavio tamo gde je počeo iskusniji kolega (osam odbrana za 16 minuta). Raspucan u nastavku bilo je vihorno desno krilo Vardara, Vukašin Vorkapić. Sa tri gola raskošan talenat je pokazao srednji bek Neksea Ognjen Cenić.

Za ovaj meč, Gonzales je odmorio kapitena Mijajla Marsenića, a traku oko ruke je imao Cupara, dok Dejana Milosavljev zbog lakše povrede kolena nije ni doputovao u Srbiju.

U nedelju (15.00) Orlovi gostuju Ukrajini u slovačkom Prešovu, a treba očekivati novu laganu pobedu Srbije koja će najtežeg rivala u grupi imati u Islandu u martu naredne godine.

SRBIJA – ESTONIJA 39:18 (21:9)

NOVI SAD – Dvorana: Slaba bara. Gledalaca: 1.500. Sudije: Fabrižni i Ravicki (Poljska).

SRBIJA: Cupara (15 odbrana), Vorkapić 7 (3), Kos 2, Tasić, Borzaš 3, Kojadinović 3, Ilić 3, Kukić 1, Srdanović 2, Mitrović 1, Cenić 3, Rogan 3, Dodić 2, Đukić 4 (3), Pešmalbek 5, Krivokapić (osam odbrana).

ESTONIJA: Priskus (četiri odbrane), Janima 5, Lup 4, Morgenson 2, Vare 1, Lepik 3, Pihus, Koks 1, Serman 1, Olup, Rabane, Rosna, Luks 1, Kosmirak, Soika, Valk (četiri odbrane).

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2028. GODINE – 1. KOLO

Sreda

Hrvatska – Litvanija 46:28 (23:11)

Austrija – Turska 37:30 (19:15)

Češka – Izraeal 27:26 (15:10)

Poljska – Letonija 33:24 (21:11)

Slovenija – BiH 38:28 (22:11)

Makedonija – Luksemburg 41:23 (20:10)

Farska Ostrva – Tzv. Kosovo 37:30 (20:13)

Island – Ukrajina 48:26 (23:9)

Četvrtak

Srbija - Estonija 39:18 (21:9)

Mađarska - Crna Gora u toku

Norveška - Gruzija u toku

18.30: (1,80) Švedska (hendikep -7,5) Grčka (1,90)

19.30: (1,05) Holandija (18,0) Finska (13,0)

19.30: (1,10) Italija (14,0) Slovačka (9,00)

20.00: (1,95) Francuska (hendikep -14,5) Rumunija (1,75)

20.30: (1,95) Nemačka (hendikep -12,5) Belgija (1,75)

***kvote su podložne promenama