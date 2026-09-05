Reflektori Pariza uprti u Parnasa, Huker stiže da ugasi predstavu: MVP i Kejta u potrazi za starom verzijom sebe

A sa druge strane - Den Huker . Novozelanđanin je u UFC-u još od 2014. godine, a za to vreme zabeležio je 14 pobeda i deset poraza. Prošao je kroz obračune sa samim vrhom kategorije, dok se njegovi ratovi sa Dastinom Poarijeom , Džejlenom Tarnerom , Polom Felderom i Edsonom Barbozom i dalje pamte. U Pariz stiže posle poraza od Armana Carukijana i Sent Denisa , ali i dalje pripada društvu rangiranih boraca lake kategorije. Dovoljno iskusan i opasan da testira i prikaže koliko zaista vredi reputacija koju Parnas donosi iz KSW-a.

Drugi je stigao u poteri za podvigom koji do sada u KSW-u niko nije uspeo. Nakon osvajanja pojaseva u kategorijama do 66 i 70 kilograma, Francuz je poželeo i treći, u konkurenciji boraca do 77 kilograma. Ipak, Adrian Bartošinski bio je prevelik zalogaj. Razlika u fizičkoj snazi bila je očigledna, ali je Poljak morao da odradi svih pet rundi i sačeka odluku sudija kako bi sačuvao tron.

Grad svetlosti moći će da pozdravi nekadašnjeg dvostrukog šampiona KSW-a, borca sa samo dva poraza u karijeri. Prvi mu je početkom 2021. naneo Danijel Tores , ali mu se Parnas već do kraja iste godine revanširao i vratio pojas u svoje vlasništvo.

Razlog zbog kojeg debituje tek sada ne krije se u tome što ga elitna promocija nije htela, već zato što on nije želeo da prihvati uslove koji su se tada nudili. Sada se sve otvorilo, već u prvoj borbi dobio je status predvodnika celog programa i šansu da posle prve pobede obezbedi mesto na rang-listi lake kategorije. "Posle poslednje borbe, UFC me je kontaktirao. Bila je to zaista jednostavna odluka, dobio sam priliku da budem deo glavne borbe u rodnom Parizu. Ovoga puta ponuda je bila bolja, a dali su mi i priliku da uđem na rang-listu kroz borbu protiv Dena Hukera. To je za mene zaista velika prilika".

Pozicija "čuvara kapije" ne deluje uvek najzahvalnije za borce, ali u ovom slučaju za Hukera nije ni bilo razmišljanja da li da prihvati, jer kako i sam kaže, za finansijske uslovi koje je dobio bi mogao da se bori protiv bilo koga.

"Meni to odgovara. Ako će me ovako plaćati da se borim protiv novih momaka, radiću to do kraja karijere. Za ovaj novac borio bih se praktično protiv bilo koga. Ako mi daju protivnika koji će na vagu izaći sa istom kilažom kao ja, nemam nikakav problem s tim. Ovo će biti najveća zarada u mojoj karijeri".

PARIZ JE VEĆ JEDNOM ČEKAO NOVU ZVEZDU

Pre godinu dana Pariz je trebalo da bude mesto na kojem će UFC upoznati Losenea Kejtu. Sada se Belgijanac vraća u isti grad i još čeka prvu pobedu, dok je sva pažnja umesto na njega, namenjena novom evropskom dragulju.

Kejtina prva godina u organizaciji može da posluži Parnasu kao upozorenje da velika očekivanja ne donose nikakvu garanciju. Pre godinu dana i Belgijanac je trebalo da debituje u Parizu, doduše bez mesta u glavnoj borbi. Kao šampion Oktagona dobio je priliku da odmah odmeri snage sa legendarnim Patrisiom Pitbulom, ali je sve pokvario na vagi. Premašio je dozvoljeni limit za oko 1,36 kilograma, Brazilac nije pristao da se bori sa težim rivalom i meč je otkazan.

(1,30) L. Kejta - M. Naimov (3,20)

Na debi je morao da čeka do marta ove godine, kada mu je na crtu stao Natanijel Vud. Umesto prve pobede u UFC-u, upisao je poraz podeljenom odlukom sudija. Istina, posle veoma izjednačene borbe koja je mogla da ode na obe strane, ali od čoveka koji je stigao uz toliko najava očekivalo se da Vud bude usputna prepreka na putu ka većim izazovima.

Godinu dana posle propuštenog debija, vraća se u Pariz i još čeka prvi trijumf u elitnoj organizaciji. Sada mu na putu stoji Muhamad Naimov. Pre nego što ponovo počne priča o njegovom dometu i napadu na vrh, Kejta mora da napravi prvi korak i da konačno pobedi.

VREME JE DA SE MVP PONOVO POJAVI

Na popisu borbi još ćemo gledati i Majkla Venom Pejdža, jednog od najatraktivnijih boraca... Barem bi se tako pričalo pre dve godine, neposredno pred njegov potpis za UFC.

Od tada je organizacija od njega dobila praktično sve ono što ne želi da vidi. Odradio je pet borbi, u četiri slavio, ali je svaki njegov nastup otišao na odluku sudija. Posebno je u sećanju ostao duel sa Semom Patersonom, u kojem je Pejdž odneo pobedu, a dvojica boraca su za 15 minuta zajedno pogodila samo 39 značajnih udaraca.

(1,55) M. Pejdž - N. Ruzibojev (2,30)

Možda je deo problema i znatno jača konkurencija nego pre dolaska u UFC. Britanac je očigledno pobede stavio ispred zabavljanja publike, ali mu takav pristup za sada nije doneo ono što želi. I sam kaže da je tražio borce iz samog vrha divizije, što sa razlogom očekuje. Jedini poraz u UFC-u doživeo je od Ijana Gerija, koji je nedavno bio izazivač za titulu. Ipak, pre nego što dobije najveća imena, čini se da će morati da pokaže da u njemu još postoji onaj stari MVP koji je publiku dizao na noge.

Najčešći odgovor sa vrha organizacije bio je da su svi zauzeti i da već imaju zakazane mečeve, a onda mu je stigao Nursulton Ruzibojev.