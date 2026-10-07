REZZIME DANA (sreda): Hirošima kec dana, Buriram sve promašio

ZAOKRUŽENO:

HIROŠIMA - IVAKI (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 4:0

Kec dana! Hirošima ne samo da je u potpunosti opravdala ulogu favorita, već je kladioce koji su tipovali na keca učinila potpuno spokojnim. Ajukava je pogodio u devetom, a potom je Suzuki u 22. i 48. minutu u potpunosti razrešio dilemu po pitanju pobednika. Konačan rezltat je postavio Šimon Kobajaši u 68. minutu.

PIRAMIDS – AL KANA (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 3:2

Bilo je izvesno posle prvih 45 minuta, potom neizvesno, a na kraju i dramatično. Međutim, domaćin je opravdao ulogu favorita i stigao do zaslužene pobede. Domaćin je više napadao, imao bolje šanse, pa je kao rezultat toga stigla i pobeda. Ipak, sebi ne sme da dozvoljava ovoliko defanzivnih propusta u nastavku sezone.

BELUZIDAD – HENŠELA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:0

Konstantan pritisak, opasada gola, praktično viktorije tokom većeg dela utakmice – I na kraju gol u sedmom minutu nadokande! Beluzidad je podbacio kada je realizacija u pitanju, promašio je veliki broj šansi, ali je na kraju uspeo da stigne do pobede. Oni koji su tipovali na keca morali su da strepe do poslednjeg trenutka, ali je vredelo.

SEREZO OSAKA - KAGOŠIMA JUN. (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

Serezo Osaka je rano povela na ovom meču, golom Fernandeza u 25. minutu, ali oni koji su čekali keca na ovom meču morali su da strepe do 80. minuta, kada je Reja Sakata postavio konačan rezultat utakmice. Gosti nisu mnogo pretili, ali su imali nekoliko pokušaja. Nedovoljno da se ugrozi slavlje domaćina.

ASJUT PETROLEUM – AL AHLI KAIRO (tip 2, kvota 1,62) – rezultat 0:5

Pukla je ‘petarda’ u meču Liga kupa Egipta, a kuriozitet je da je domaćin pozitivan rezultat imao svega nešto duže od jednog minuta. Al Ahli je poveo već u drugom, pogotkom Morsija, a Šahat se sa dva pogotka potrudio da favorit bude posebno ubedljiv.

KONSTANTINE - BISKRA (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 4:0

Laka i ubedljiva pobeda domaćina u šampionatu Alžira. Konstantine je na poluvremenu vodio golom Agbagna, a u nastavku je do vrha napunio mrežu gostiju.

PRECRTANO:

BURIRAM – BORNEO (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 0:0

Domaćin je imao 60 odsto loptu u posedu, čak 22 šuta ka protivničkom golu, ali i samo tri u okvir, pa je jasno da kec nije bio tako blizu, uprkos inicijativi Burirama. Gosti su uglavnom bili opredeljeni na branjenje svog gola, što im je na kraju i uspelo, što se nije svidelo onima koji su tipovali keca na ovom meču.

NEFČI FERGANA – HOREZMA (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 2:2

Neverovatan kiks lidera na tabeli protiv tima iz donjeg doma uzbekistanskog šampionata. Štaviše, gosti su dva puta vodili na ovom meču, na poluvremenu je bilo 1:2, uz dva gola Rafaela Tavaresa, a sve što je Nefči uspeo u nastavku bilo je da spreči poraz.

GAINARE - VERDI (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:0

Gosti iz Tokija prošli su na penale u Kupu cara, ali nikakva to nije uteha za one koji su se kladili na favorita, jer je utakmica u regularnom toku završena bez golova.

VINOTINTO - KUENKA JUNIORS (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:1

Uzalud domaćinu što je imao terensku inicijativu, kada su gosti od očetka dobro znali šta žele, poveli su u od 18. minuta i potpuno odveli utakmicu na svoju vodenicu. Vinotinto je napadao praktično čitav meč, došao do izjenačenja u 75. minutu i vršio pritisak do kraja, ali nije uspeo da preokrene rezultat, pa je kec, iako je delovao realno, precrtan.