Rojević ubedljiv protiv bivšeg kluba: Slavić zaustavio Vojvodinu

Jedan od ključnih igrača bio je golman Dino Slavić, koji je potpuno zaustavio bekove Vojvodine. U prvih 30 minuta upisao je osam odbrana, među kojima su bila i tri odbranjena sedmerca. U napadu je prednjačio Japanac Jošida sa tri pogotka, dok su kod Novosađana četiri od ukupno osam golova postigli Srdanović i Mileta. Golman Arsenić dao je svoj doprinos sa četiri uspešne intervencije.

Da će bodovi ostati u Ohridu postalo je jasno početkom drugog poluvremena, kada je domaćin stigao do prednost od osam gola na meču – 18:10. Vojvodina je potom uspela da se vrati i smanji zaostatak na 21:16, ali nije imala snage za potpuni preokret. Na kraju je Ohrid slavio dvocifrenom razlikom.

Glavni protagonista utakmice bio je golman Dino Slavić. Čuvar mreže GRK Ohrida upisao je čak 17 odbrana. Statistički gledano, zaustavio je 17 od 35 šuteva rukometaša Vojvodine, što je na kraju iznosilo gotovo 50 odsto uspešnosti u odbranama. Najefikasniji u redovima Ohrida bio je novo pojačanje Mate sa pet pogodaka, koliko je postigao i Ivanković. Kod Vojvodine su po tri gola postigli Radenković, Mileta, Srdanović i Predović.

Srpski vicešampion već sutra nastavlja turneju u Makedoniji. Novi meč očekuje ga protiv reprezentacije Egipta do 20 godina, a susret je zakazan za 16.30 časova.

Piše: Martin Tanaskovski