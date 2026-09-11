Rukomet je jednostavan sport kad ga igraju majstori, Partizan ostao dužan, nije se “potukao”

Dovoljno je bilo da gosti ubace u petu brzinu 6-7 minuta i začas je od 4:3 za domaćina na semaforu sredinom prvog dela meča pisalo 6:13. Ostaje utisak da Partizan nije dao maksimum, da je ostao dužan dobro popunjenom Pioniru. Žargonski rečeno, nije se potukao sa renomiranim rivalom. Primiti 44 gola na svom terenu (negativni rekord prvog kola Lige šampiona), a pritom golmani Bekir Čordalija i Andrej Trnavac su imali dvocifreni broj odbrana (po našoj evidenciji 11, a po zvaničnom satu EHF-a iz prošlog milenijuma devet) je mnogo, nedopustivo iako ovaj Berlin da i Magdeburgu 40 (u polufinalu Lige šampiona).

Zaustavili su gosti najboljeg igrača Partizana Joava Lumbrosa na početku meča, dobro je trener Berlina Nikolaj Krikau skautirao crno-bele (mada i nije to bilo teško). Od starta sezone, osovina Lumbroso – Vagner je glavna snaga crno-belih, uz blesak Aljoše Damjanovića . Nije sramota izgubiti od Lisica. Sekund posle žreba za Ligu šampiona, svima je bilo jasno da crno-belima sledi 0-4 sa Berlinom i Vespremom. Ove jačine je i mađarski šampion, mada je možda lakše igrati sa timom Ćavija Paskvala nego Nikolaja Krikaua .

Videli su srpski poklonici rukometa jednostavnost ovog sporta kada ga igraju majstori, protok lopte i brzinu koja je strana na ovim podnebljima. Bundesliga, a Berlin je uz Magdeburg najbolji, jeste neka druga dimenzija ovog sporta, i ne samo za Partizan, nego za sve timove s Balkana, pa i šire. Svaka greška se surovo kažnjava. Na ruku Lisicama je išla i igra crno-belih u napadu “sedam na šest”. Ako ne zatreseš mrežu, zna se, sledi šut na prazan gol i stoprocentna realizacija.

Samo dva isključenja su imali domaći rukometaši. Neko bi rekao da nisu domaći mogli da stignu da fauliraju Lisice, ali… I pošteni crno-beli ratnik, kapiten i duša tima Ivan Mićić, posle meča je bio snužden na konferenciji za medije, teško mu je pao poraz ili, bolje rečeno, način na koji su položili oružje bez ispaljenog metka.

Partizan je druga dimenzija za rivale u ARKUS ligi, ali u isto tako je u podređenom položaju u odnosu na Fikse Berlin i izvesno Vesprem. Moralo je da bude malo vatre u očima, da se još više “zapali” publika, ali na Raulu Gonzalesu je da razmrda svoje igrače u nastavku sezone.

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Ima ovaj Partizan mnogo rezervi, nije ovo realno stanje srpskog šampiona. Mnogo je bolji nego što ovih -11 pokazuju. Dobro je videti opet na terenu Belorusa Vladislava Kuleša, igrača sa najvećim renomeom u crno-belom taboru, nekadašnjeg asa Kjelcea, Hanovera i Melsungena koji je sa šest golova pokazao da će biti snaga crno-belih. Samo da ostane zdrav. Kada se vrati i Miloš Kos, biće to sasvim drugi tim. Pokušao je Gonzales sa Simom Šijanom kao iznenađenjem na početku meča, Kuleš je dobio prostor na uštrb Aljoše Damjanovića koji je “žrtvovan” na ovom meču.

Desno krilo Milija Papović je dao prvi gol na meču, a posle toga do finiša meča kada se u strelce upisao i Lazar Anđelković, nije bilo nijednog viška za krila. Leva strana terena je ostala fudbalski rečeno - neocenjena. Bez učinka, bez šuta su bili i Sančez Migaljon i Mladen Šotić.

Ovo je sasvim novi Partizan, ni nalik prošlosezoonskom kada je na kormilu bio Đorđe Ćirković. Na početku meča je klub iz Humske imao svih sedam drugačijih startera u odnosu na prošlu sezonu, uz Iliju Abutovića kao defanzivnog specijaliste, a jedini starosedelac koji je bio na terenu od prvog minuta, Rus Sergej Ivanov, bio je zamena za Nikolu Crnoglavca.

Vladislav Kuleš (©Starsport)

Mijajlo Marsenić nije imao popusta prema bivšem i možda, svi se nadamo, budućem klubu. Profesionalac od glave do pete, popularni Marsa je bio sjajan u prvih 30 minuta, kako u napadu (četiri gola), tako i u odbrani. Iako viši 35 centimetara od Joava Lumbrosa spuštao se u niski stav, zaustavio je brzog organizatora igre crno-belih. Berlin je protiv Partizana igrao sa promenjenim krilima. Umesto Tima Frajhefera i Hakona Av Teiguma igrali su prekaljeni Španac Aitor Arinjo i Italijan Leo Prantner, ali su i oni bili nepogrešivi, uz odličnog Norvežanina na srednjem beku Tobijasa Grendala i veterana na golu Andreasa Paličku.

Za kraj – poseta. Možda je na početku meča to izgledalo sablasno prazno, ali nekako se Pionir postepeno punio, pa je kraj meča dočekao uz 3.500 gledalaca, možda i koju stotinu više. Ona tribina gde je bila kamera, a koja se nije videla u prenosu, bila je 80 odsto puna. Bilo je tu i 300 najvatrenijih Grobara da štimung bude odličan, atmsofera dobra.

Novo je sve ovo i za upravu Partizana. I oni se uče, i za njih je ovo veliki zalogaj. Cena ulaznice od 1.800 dinara je preskupa za naše uslove. Ne dolazi svaki dan ovakva “aždaja” od tima, ali rukomet je toliko godina bio u zapećku u Beogradu, da ne podsećamo da je Partizan poslednje sezone u evropskoj eliti “bežao” u Niš, pre toga je Kil dočekalo 800 gledalaca, da je moralo da se ima više sluha i da ulaznice budu jeftinije.