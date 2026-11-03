Sa kim se okružio predsednik Soro, kako je izgurana podrška i šta je prethodilo izboru...

Uveliko se vode razgovori između ljudi u klubovima koji su nezadovoljni stanjem u srpskom vaterpolu i time što najbolji igrači do daljeg neće igrati za reprezentaciju. Kao što je Mozzart Sport i najavio, postoji ideja da bude zatraženo vanredno zasedanje Skupštine Vaterpolo saveza Srbije i da se glasa o poverenju Slobodanu Soru . Spartak iz Subotice pokrenuo je inicijativu – to je prvi korak ka promenama i rešavanju krize, a šta je njoj prethodilo?

Nešto više od šest meseci prošlo je otkako je Slobodan Soro izabran za predsednika Vaterpolo saveza Srbije i problemi su počeli da se umnožavaju munjevitom brzinom. Potcenjivanje i obezvređivanje rada i uspeha doveli su do toga da selektor Uroš Stevanović podnese ostavku, a 11 vaterpolista odlučilo je da ne nosi kapicu sa državnim grbom dok ne dođe do promene na vrhu. Nje i dalje nema, zvanično prvi čovek srpskog vaterpola ne namerava da odstupi sa funkcije, ali postoje naznake da bi do istih u skorije vreme moglo da dođe.

Ne u periodu nakon što je Slobodan Soro zaseo u predsedničku fotelju, nego u onom od osvajanja zlata na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pa do zasedanja Skupštine u Hotelu M i podizanja zelenih kartona... Beogradski klubovi čine većinu, njih 20 su članovi Vaterpolo saveza Beograda i polazište je bilo obezbediti njihovu naklonost, odnosno staviti im do znanja kako treba da se postave i postupaju kada dođe do glasanja. Đorđe Pejčić, zaposlenik u Novom Beogradu, pozvao ih je u Stari dvor, gde je usledio sastanak sa Aleksandrom Šapićem, gradonačelnikom Beograda, a bitan detalj je i da su pozive dobili direktori sportskih centara. (©Starsport) Zašto? Vrlo je prosto: beogradski klubovi, a i drugi širom Srbije, dogovore oko termina za korišćenje bazena, pošto nisu vlasnici istih, sklapaju sa osobama koje su postavljene da njima upravljaju. Tom prilikom predočeno im je da će Slobodan Soro biti predsednički kandidat, te kako bi trebalo da se postave kada krajem aprila bude odlučivano ko će posle Viktora Jelenića voditi Vaterpolo savez Srbije. Nakon sastanka sve je bila formalnost.

Petar Đukić, predsednik Vaterpolo saveza Beograda (na toj poziciji je od 2013. godine i tri puta je reizabran), kasnije je inicirao pismeno izjašnjavanje – od Crvene zvezde stigao je negativan odgovor, nije podržana kandidatura Slobodana Sora. Članovi Vaterpolo saveza Beograda, pored BVK Crvena zvezda koja je u stanju mirovanja (u tekućoj sezoni odustala je od učešća u evrokupovima i Regionalnoj vaterpolo ligi, dok joj za Superligu nije izdata licenca), takođe su: VK Partizan, VK Novi Beograd, VK Novobeogradski Vukovi, VK Taš, VK Beograd, VK Banjica, VK Stari grad, VK Zemun, VK Singidunum, VK Dorćol, VK Tent, VK Košutnjak, VK Palilula, VK Vračar, BVK Radnički, ŽVK Crvena zvezda, VKD Taš 2000, ŽVU Partizan i VK Taurunum. Sve skupa 20 klubova. (©Starsport) Više nego dobra polazna tačka da se progura ideja o imenovanju Slobodana Sora na mesto predsednika. Drugog kandidata nije ni bilo, pa i oni koji bi možda drugačije glasali – nisu imali za koga. U takvoj situaciji sebi nisu hteli da otežavaju život. Na Skupštini Vaterpolo saveza Srbije pravo glasa ima 38 članova. Klubovi daju 30 predstavnika (Prva A liga/Superliga, Prva B liga i ženski vaterpolo klubovi), Regionalni savezi i udruženja njih pet (Vaterpolo savez Beograda, Vaterpolo savez Vojvodine, Vaterpolo savez Centračne, Južne i Zapadne Srbije, plus Udruženje vaterpolo trenera Srbije i Udruženje vaterpolo sudija i kontrolora), a tu su i tri delegata iz redova zaslužnih vaterpolo radnika. Sednici na kojoj je predsedavao Saša Vlaisavljević, kragujevački Radnički odlučio je da ne prisustvuje, dok je Crvena zvezda jedina bila uzdržana oko izbora Slobodana Sora i ostalih važnih pitanja.