Sainsu novi višegodišnji ugovor sa Vilijamsom

Tridesetdvogodišnji Madriđanin stigao je u Vilijams 2025. godine, nakon što je tri sezone proveo u Ferariju. Nakon uspešne 2025. godine, u kojoj je Sains u Bakuu i Kataru uspeo da se domogne pobedničkog postolja i pomogne Vilijamsu da sezonu završi kao peti najbolji tim, sezona 2026. ipak ne teče onako kako su se nadali.

Vilijams je u novu eru ušao sa preteškim i nedovoljno razvijenim bolidom, pa se britanski tim sa samo 11 poena nalazi tek na devetom mestu u šampionatu. Zbog toga je pod znakom pitanja bila vozačka postava tima za narednu sezonu, a Španac nije krio svoje nezadovoljstvo zbog rezultata u prvom delu sezone.

Upravo zbog svega toga, vest o višegodišnjoj saradnji je pomalo iznenađujuća, ali je Sains sada poručio da i dalje veruje u tim i da je spreman da zajedno sa njim nastavi put ka vrhu.

‘’Oduševljen sam što mogu da najavim nastavak svog putovanja sa porodicom Atlassian Vilijams F1 tima. Zaista verujem u ljude koji čine ovaj tim, kako u fabrici tako i na stazi, kao i u ulaganja i naporan rad koji se odvijaju u pozadini. Imamo ono što je potrebno da zajedno preokrenemo situaciju. Podjednako sam posvećen kao i prvog dana tome da pomognem Vilijamsu da se vrati tamo gde pripada i radujem se stvaranju novih uspomena sa timom.’’