Sainsu novi višegodišnji ugovor sa Vilijamsom
Vreme čitanja: 3min | sre. 19.08.26. | 18:10
‘’Podjednako sam posvećen kao i prvog dana tome da pomognem Vilijamsu da se vrati tamo gde pripada i radujem se stvaranju novih uspomena sa timom’’, poručio je Španac
Vozač Vilijamsa Karlos Sains potpisao je novi višegodišnji ugovor sa britanskim timom, saopšteno je u sredu.
Dan nakon što je Vilijams potvrdio da će Aleks Albon voziti za tim iz Grouva i naredne sezone, potvrđeno je i ono što se poslednjih nekoliko dana spekulisalo, a to je da će saradnju nastaviti i Sains.
Izabrane vesti
Tridesetdvogodišnji Madriđanin stigao je u Vilijams 2025. godine, nakon što je tri sezone proveo u Ferariju. Nakon uspešne 2025. godine, u kojoj je Sains u Bakuu i Kataru uspeo da se domogne pobedničkog postolja i pomogne Vilijamsu da sezonu završi kao peti najbolji tim, sezona 2026. ipak ne teče onako kako su se nadali.
Vilijams je u novu eru ušao sa preteškim i nedovoljno razvijenim bolidom, pa se britanski tim sa samo 11 poena nalazi tek na devetom mestu u šampionatu. Zbog toga je pod znakom pitanja bila vozačka postava tima za narednu sezonu, a Španac nije krio svoje nezadovoljstvo zbog rezultata u prvom delu sezone.
Upravo zbog svega toga, vest o višegodišnjoj saradnji je pomalo iznenađujuća, ali je Sains sada poručio da i dalje veruje u tim i da je spreman da zajedno sa njim nastavi put ka vrhu.
‘’Oduševljen sam što mogu da najavim nastavak svog putovanja sa porodicom Atlassian Vilijams F1 tima. Zaista verujem u ljude koji čine ovaj tim, kako u fabrici tako i na stazi, kao i u ulaganja i naporan rad koji se odvijaju u pozadini. Imamo ono što je potrebno da zajedno preokrenemo situaciju. Podjednako sam posvećen kao i prvog dana tome da pomognem Vilijamsu da se vrati tamo gde pripada i radujem se stvaranju novih uspomena sa timom.’’
Šef tima Džejms Vauls istakao je Sainsov doprinos timu, naglasivši koliko veruje u vozačku postavu koju čine on i Albon.
‘’Od trenutka kada se pridružio timu, Karlosov talenat za volanom i posvećenost radu u fabrici bili su izuzetno dragoceni za ovaj projekat, svakodnevno radi sa svojim inženjerima kako bi pronašao svaku hiljaditinku. On je jedan od lidera ovog tima i oduševljen sam što vidi šta je sve moguće dok nastavljamo da ga iznova gradimo. Nisu samo njegova vožnja i brzina ono što se ističe, već i rad koji obavlja iza kulisa u potrazi za vrhunskim performansama. Zajedno sa Aleksom, zaista verujem da imamo jednu od najjačih vozačkih postava na gridu i tim sposoban da se zajedno bori za svaki delić performansi.’’
Prema pisanju španskog lista Marca, Sains bi godišnje trebalo da zarađuje oko 30 miliona evra, što bi ga stavilo među vozače sa najvišom platom u Formuli 1. Takođe, njegov novi ugovor navodno sadrži klauzule koje mu omogućavaju da napusti tim i pre isteka samog ugovora.
Ovog vikenda na programu je Velika nagrada Holandije u Zandvortu.
PIŠE: Maja Nakaradić.
Raspored za Veliku nagradu Holandije:
Petak: Trening 12:30-13:30
Sprint kvalifikacije 16:30-17:14
Subota: Sprint trka 12:00-13:00
Kvalifikacije 16:00-17:00
Nedelja: Trka 15:00