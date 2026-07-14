Šešumova poruka naslednicima: Uživajte, privilegija je igrati na domaćem terenu

Kako je bilo igrati pred domaćom publikom sa 18 godina? “ Osećali smo se zaista posebno jer smo igrali kod kuće i predstavljali svoju zemlju pred mnogobrojnim navijačima jer kako na Banjici tako i u tadašnjem Pioniru tribine su bile ispunjene i imali smo ogromnu podršku. Pritisak je svakako postojao, posebno u mlađim kategorijama. I da nismo igrali kod kuće, bilo bi treme jer nam je to bilo prvo veliko takmičenje. Ovako su tu bili porodica, prijatelji i naši ljudi, pa je nervoza u početku bila još veća. Međutim, kako je prvenstvo odmicalo, tako je bilo sve manje treme, a sve više uživanja u igri”.

Kakvo vam je sećanje ostalo na Evropsko prvenstvo u Beogradu 2004. godine “ Prvenstvo mi je ostalo u najlepšem mogućem sećanju, jer je to bilo prvo veliko takmičenje koje smo igrali kod kuće, u Beogradu. Posle svake utakmice dolazilo je sve više publike, a mi smo imali privilegiju da sa samo 18 godina igramo pred punim tribinama. Celo leto provedeno zajedno povezalo nas je za ceo život, a osvojena zlatna medalja ostala je najupečatljivija uspomena” , rekao je Šešum za sajt RSS-a.

Da li postoji neka anegdota koju i danas prepričavate?

“Tokom tog leta svaki dan nam je bio zanimljiv. Mi momci od 18 godina proveli smo skoro dva meseca u hotelu na Košutnjaku, pa je bilo bezbroj anegdota. Imali smo svoju rutinu, znalo se ko šta voli, ko pušta muziku, ko prvi ustaje, a ko poslednji ide na spavanje. I danas kad se sretnemo prepričavamo te neke trenutke”.

Koliko Vam je to Evropsko prvenstvo pomoglo u daljoj karijeri

“To Evropsko prvenstvo pomoglo je svima nama da izađemo na veliku scenu. Evropska i svetska prvenstva su najveća pozornica, bez obzira na uzrast. Tu su predstavnici klubova, saveza, skauti... Svako ko učestvuje, ko odigra dobro, nekad i nevezano za neki upečatljivi učinak, ima priliku da izađe na veliku scenu, veliki korak u karijeri. To je možda jedna od najvećih odskočnih daski za mladog igrača”.

Da li će sada za vas biti emotivno gledati sa tribna prvenstvo?

“Sigurno da hoće. Ovoga puta biću na tribinama dvorane ‘Aleksandar Nikolić’, gledaću sve utakmice i sigurno da će navirati neka sećanja.

Koliko publika može da bude važan faktor?

“Može da bude izuzetno važan, posebno u mlađim kategorijama. Sve je to novo iskustvo za sve reprezentacije, ne samo za našu. Kada imaš podršku punih tribina, to je jeda dodatna snaga. Nama je ta podrška bila presudna u nekim utakmicama koje nismo igrali najbolje. Publika nas je podigla i pomogla nam u ključnim trenucima. To je iskustvo koje se ne zaboravlja i posle toga je mnogo lakše igrati pred punim dvoranama”.

Koliko ovakvo takmičenje može da doprinese popularizaciji rukometa u Srbiji?

“Može i mora da se iskoristi za popularizaciju rukometa. Mnogo će zavisiti od momaka na terenu, ali i od Rukometnog saveza Srbije koji je zaslužio organizaciju ovog prvenstva i koji će izneti veliki teret. Najvažnije je ono što će se dešavati na terenu. Mi smo narod koji voli borbu, uspeh i dobru igru, mnogo će klinaca videti motivaciju da krenu da treniraju rukomet”.

Koliko se rukomet promenio od 2004. godine do danas?

“Rukomet je danas mnogo brži, fizički zahtevniji i sama igra se dosta promenila. I mi smo tada imali dobre uslove i duge pripreme, a verujem da ih imaju i sadašnji momci. Ono što je najveća razlika jeste medijska pažnja. Zahvaljujući društvenim mrežama, ovo prvenstvo će biti daleko ispraćenije nego što je bilo naše. Biće mnogo više ljudi iz rukometnog sveta, što je velika prilika i za Srbiju kao organizatora, ali i za igrače i stručni štab da se predstave na najbolji način.