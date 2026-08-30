Set i po mučenja, pa preokret Srbije protiv Hrvatske: Još korak do osmog uzastopnog polufinala

O kolikoj razlici u reputaciji i kvalitetu je reč, možda najbolje govori podatak da su Grkinje ovim plasmanom u četvrtfinale već ostvarile najveći uspeh na evropskim prvenstvima u istoriji. Ipak, ima još mnogo rezerve u igri Srbije, a treba verovati da je u prvih set i po ove večeri probijena sva nervoza i stres zbog ulaska u eliminacioni deo takmičenja, gde više ne postoji pravo na grešku. Može biti da se na raspoloženje devojaka odrazila i teška povreda Minje Osmajić na poslednjem treningu, za koju je ovo EP završeno. Kao da je ukleta pozicija srednjeg blokera ovog leta. Maja Aleksić, pa Maša Kirov, sad i Minja Osmajić...

Ono čemu se takođe nismo nadali, gledajući ‘kostur’ pred početak takmičenja, jeste da će nam se na putu već u polufinalu naći domaćin završnice i branilac titule, selekcija Turske. Izgubile su Turkinje od Poljske i zauzele drugo mesto u svojoj grupi, ali o tom – potom. Najpre – Grčka.

Početak nije nagoveštavao takav epilog prvog seta. Srbija je osvojila prva dva poena na meču, smeč Tijane Bošković, pa blok Mine Popović. Igralo se poen za poen sve do 8:6, a onda je usledila serija rivala od 8:1! Sećate li se da su naše odbojkašice imale takvu “žutu minutu” i protiv najjačih rivala na planeti? Selektor Terzić zvao je tajm-aut i na njemu imao zanimljiv govor: “Sad ćte mi opet reći da niste stegnute, da ste opuštene? Znate i same da nije tako. Hajde, sve je u redu, izgubili smo od Hrvatske, nema problema, hajde da počnemo da igramo.”

Krenuli su veliki problemi u prijemu, koji su inicirali sve ostale poteškoće, a posebno ih je u napadu imala Aleksandra Uzelac. I tu možda i leži glavni uzrok posrnuća Srbije u ovom setu, jer reč je o našoj ponajboljoj igračici u dosadašnjem toku turnira. U jednom poenu čak tri puta nije prošla, pa je na kraju izblokirana; tek za 10:14 osvojila je prvi poen na meču, a onda stala na servis i inicirala da Srbija priđe rivalu na 13:14.

Pomislili smo tada da će doći sve na svoje mesto, međutim Hrvatice, predvođene Mikom Grbavicom, igraju kao u transu, dolaze do 21:16, a onda i do konačnih 25:19, uz procenat uspešnosti napada Srbije manji od 30 odsto!

Menjao je Terzić libera, probala je Maja Ognjenović da na početku drugog perioda razigra Aleksandru Uzelac, koja osvaja prva tri poena za našu reprezentaciju, ali opet igra Srbije sa mnogo oscilacija, mnogo poklona rivalu, koji je u jednom trenutku poveo sa 14:10, ali je Terzić zatražio uspešan čelendž i na semaforu je ipak zasijalo 13:11 i tu negde Srpkinje počinju da se bude. Bilo je 14:15, pa 24:16, dakle serija 10:1 aktuelnih evropskih viceprvakinja, u kojoj je konačno proradio smeč Tijane Bošković, ali pre svega blok naše reprezentacije, koja je u drugom setu čak šest poena osvojila tim segmentom igre. Četvrta set-lopta je iskorišćena za 25:19, rezultatsko poravnanje i veliko olakšanje.

Koliko je nivo svoje igre podigla Aleksandra Uzelac možda najbolje pokazuje podatak da je već početkom trećeg seta postala najbolji poenter Srbije. Samo je start ovog perioda meča bio ujednačen, a onda Srbija na zanimljiv način, jedva spasenom loptom Vanje Ivanović dolazi do poena kojim pokreće seriju na servis Hene Kurtagić i čas posla na semaforu je 9:5. Nije u ovom setu bilo poenterskih blokova Srbije, ali nije ni trebalo, jer nam je Hrvatska čak 12 poena poklonila sopstvenim greškama. Čak je bilo luksuza da selektor povuče na klupu u finišu Tijanu i Maju – 25:17.

Maksimalno ozbiljno su Srpkinje odigrale četvrti set, od 10:5 otišle na 20:7 i dobile ga najubedljivije, sa 25:12, za trijumf nad Hrvatskom u prvom okršaju dve reprezentacije na velikim takmičenjima, ne računajući Ligu nacija. I to se piše u nekim istorijskim knjigama.

Na kraju, po 18 poena za Aleksandru Uzelac i Tijanu Bošković, 12 Hene Kurtagić, 10 Vanje Ivanović, dok su kod Hrvatica najuspešnije bile Grbavica i Fabris sa po 15. Odnos u poenima iz bloka 15:4 za Srbiju - šest za Kurtagić i četiri za Minu Popović.