Iako je trostruki uzastopni olimpijski šampion, Srbija nema zagarantovano učešće 2028. godine u Los Anđelesu. Moraće da ga izbori sa mladim snagama, ako ne dođe do promena u vrhu. Očigledno da ni svi oni koji su krajem aprila tekuće godine na Skupštini glasali za Slobodana Sora ne misle da je trenutno stanje održivo, niti da nešto dobro srpskom vaterpolu može da donese. Mozzart Sport je krajem oktobra, pre inicijative subotičkog Spartaka, najavio da će biti zatraženo vanredno zasedanje Skupštine Vaterpolo saveza Srbije i da će se na njemu glasati o nepoverenju Slobodanu Soru .

Problemi su pustili korenje, sežu od pre pola godine i jače. Dobro su poznati. Nastali su kada je Slobodan Soro , predsednik Vaterpolo saveza Srbije, po stupanju na tu funkciju unizio uspehe srpskih vaterpolista u prethodnom periodu. Od tada njih 11 ne igra za reprezentaciju, u međuvremenu je Nikola Lukić suspendovan, a svi oni ne nameravaju da ustuknu: dok ne dođe do promena na vrhu, odnosno dok srpski vaterpolo ne dobije novog prvog čoveka, neće igrati za reprezentaciju.

Ali, šta je potrebno da se dogodi da bi se vanredna Skupština sazvala i koji su mehanizmi sa smenu institucionalnim putem? Iliti šta je potrebno da bi došlo do promene rukovodstva Vaterpolo saveza Srbije i odlaska Slobodana Sora? Slobodan Soro dobio je četvorogodišnji mandat i on prestaje istekom, ostavkom ili opozivom (u Statutu postoji i dodatna stavka, a to je da lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela ne mogu vršiti tu i druge funkcije u Vaterpolo savezu Srbije; takođe i ona kojima je određen pritvor, njima se suspenduju članska prava u dužini trajanja do tri meseca, a nakon isteka tog perioda, u slučaju produžetka pritvora, razrešava se mandata). Nema naznaka da će doći do povlačenja, pa je Skupština mesto na kome stvari mogu da se promene.

Skupština je najviši organ Vaterpolo saveza Srbije, redovna se saziva najmanje jedanput godišnje, a izborna redovna sednica svake četiri godine (poslednji put bila krajem aprila ove godine kada je Slobodan Soro u Hotelu M izglasan za predsednika). No, sada je bitna vanredna, a nju pismenim putem, u svako doba, može da sazove Marko Avramović, predsednik Skupštine, ili u slučaju njegove sprečenosti predsednik Vaterpolo saveza Srbije, što je Slobodan Soro. Teško da će se to dogoditi, kao i ukoliko je pismeno zatraže, uz navođenje svrhe, razloga i dnevnog reda, Upravni odbor ili Nadzorni odbor. Ali, nju mogu da sazovu i članovi Vaterpolo saveza Srbije. I za tako nešto potrebna je jedna trećina. MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao Pravo glasa na Skupštini ima 38 delegata i svaki član ima jedan glas (podsetnik da je na prošloj uzdržana bila samo Crvena zvezda i da je ostalih 35 prisutnih podiglo zeleni karton), jedna trećina je 13. U slučaju da ih toliko bude zahtevalo vanredni saziv, oni su i dužni da snose troškove održavanja sednice. Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a kod glasanja po dnevnom redu odluke donosi prostom većinom glasova prisutnih. Ali, da kada se donose odluke o izboru i razrešenju predsednika; bitnim izmenama sistema takmičenja; dugoročnoj strategiji razvoja; raspolaganjem imovinom velike vrednosti, usvajaju se dvotrećinskom većinom prisutnih članova.