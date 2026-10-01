Slučaj Golа kao pokazatelj suludih rukometnih transfera

Ovaj nemački dnevnik piše da sjajni pivotmen, kapiten reprezentacije Nemačke, ima klauzulu da napusti Melsungen tek u leto 2028. godine za 500.000 evra ako bi se tim plasirao u evropsko takmičenje i nešto manje, 350.000, ako ne bi izborio taj plasman.

Novi slučaj suludih rukometnih transfera koji su zakonitost ovog sporta već skoro dve decenije je primer Johanesa Gole , jednog od najboljih pivotmena današnjice. On je pre godinu i po dana dogovorio prelazak iz Flensburga u Melsungen, a kada mu je počeo ugovor sa pobednikom Lige Evrope u julu ove godine, tražio je od sadašnjih vlastodržaca da prekine saradnju sa ekipom iz Hesena u junu naredne godine. Bild piše da je kao razlog naveo porodičnu situaciju, odnosno želju da živi u Flensburgu, gradiću na Baltiku na samoj granici sa Danskom.

U Melsungenu su potvrdili da je Gola tražio raskid saradnje samo tri meseca pošto mu je počeo da teče ugovor do čak 2031. godine.

“Johanes nam se obratio sa željom za prevremenim raskidom saradnje. Porodica želi da se vrati u Flensburg. U principu poštujemo ovu želju, ali naravno nije baš tako jednostavno”, rekao je sportski direktor Melsungena Jesper Larson.

Naravno, počeli su pregovori dva kluba, ali Melsungen traži obeštećenje od čak 1.500.000 evra, što je sigurno suma koju u timu sa Baltika ne mogu da izdvoje iako se radi o jednom od najvećih klubova u Nemačkoj koji je za sledeću sezonu doveo fantastičnu portugalsku braću Kosta, Martima i Fransiska iz lisabonskog Sportinga.

Melsungen čeka bitna rekonstrukcija narednog leta. Kako piše Bild, veteranima Dainisu Krištopansu i Eriku Balensijagi neće biti produžena saradnja koja ističe u junu naredne godine. Za omalenog srednjeg beka se interesuje Hanover. Takođe, pre nedelju dana se pisalo o ponudi Visle iz Plocka od 500.000 evra za sjajnog crnogorskog golmana Nebojšu Simića, najzaslužnijeg za trofej Lige Evrope početkom juna ove godine. Navodno bi jedan od najboljih čuvara mreže današnjice u Poljskoj imao platu od 30.000 evra mesečno.

Takođe, sadašnji trener, Španac Roberto Parondo napušta Melsungen na kraju sezone i seli se u Pari Sen Žermen, dok je zamena na klupi već poznata, u pitanju je mladi nemački strateg, nekadašnji trener Fikse Berlina Jaron Zivert.