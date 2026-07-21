Šok na Turu, Pogačara i Vinjegora probudili da ih testiraju na doping

Cela priča dobila je dodatnu dimenziju kada se već na narednoj, tačnije 15. etapi do Platoa de Solasona, Vinjegor povukao sa trke, pošto je doživeo težak pad u krivini i prelom ključne kosti, zbog kog će morati na operaciju. U trenutku povlačenja dvostruki pobednik Tur d'Fransa bio je drugi u generalnom plasmanu sa četiri i po minuta zaostatka za Pogačarem .

Inače, nema nikakvih sugestija oko toga da li je iko od njih pao na testu. Rezultati testova se možda neće znati sve do kraja poslednje etape u nedelju, iako ne postoji određeni rok do kada moraju da budu objavljeni.

Inače, zanimljivo je da pravila kažu da Međunarodna biciklistička unija (UCI) mora da ima "ozbiljne i specifične sumnje da bi vozač mogao da bude uključen u doping aktivnosti" kako bi testove obavila van standardnog perioda testiranja. Iako pravilo kaže da vozač može biti pozvan da uzorak da u bilo koje vreme i na bilo kom mestu, nepisano pravilo je da se to čini u vremenu od 06-23.

Vinjegor je probuđen da bi dao uzorak u nedelju u 02.00, a Pogačar u 05.00. Ovakva odluka naišla je na opšte negodovanje kod mnogih biciklista, pre svih Pogačara i Vinjegora , ali i Remka Evenepoela i Matea Jorgensona , kao i mnogih bivših asova sporta.

Jasno je da je ovo noćno-jutarnje testiranje imalo uticaja na bicikliste i njihovu vožnju u etapi. Vinjegor je bio posebno pogođen.

"Međunarodna antidoping agencija nije mi dala da se naspavam. Spavao sam veoma dobro, a onda je neko u 02.00 zakucao na vrata moje sobe. Bio sam vrlo iznenađen. Naravno da je dobro što testiraju, ali kada to utiče na vaše spavanje i trku narednog dana, ne mislim da je u redu. To što sam tako rano probuđen nije pomoglo mojoj vožnji. Da li je to prouzrokovalo pad, to ne mogu da kažem. Ne želim nikog da krivim jer ovo biciklizam", rekao je Vinjegor.

Direkto Visme Mark Ref bio je ogorčen zbog svega.

"Jonas i Tadej su izvučeni iz kreveta usred noći dok su svi ostali mogli da nastave da spavaju. Kako to da vidim nego pokušaj promena toka trke? Za mene je sve stvar tajminga doping kontrole, to je vrlo neobično, to ističu svi u komentarima. Veoma čudna situacija, posebno za Jonasa. Njegova cela godina bila je planirana tako da pobedi na Tur d'Fransu. Mislim da je ovakav završetak trke veoma surov", rekao je Rif.

Remko Evenpoel je takođe rekao da smatra da nije dozvoljeno da se neko testira u to vreme, a oglasio se i Pogačar.

"Mene nisu probudili u 02.00, već u 05.00. Uvek kasno idem na spavanje tako da mi je bio veliki šok da sam imao samo četiri sata za spavanje. Ipak, imao sam veoma mirno i dugo jutro. Nisam mogao da se vratim nazad da spavam, tako da sam slušao neke stare hitove Eminema i pravio sam kafu, sa dosta kofeina, spreman da započnem dan. Da, ipak je to bio šok da me neko probudi usled slatkih snova", rekao je lider trke.

Inače, Gardijan je preneo da je ove sezone na Tur d'Fransu čak pet timova testirano u noćnim satima.