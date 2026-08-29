Šok u Šangaju: Song Jadong postao prvi čovek koji je nokautirao Umara Nurmagomedova

Prvu rundu Rus je otvorio dominantno, upravo onako kako se i očekivalo. Borba se brzo preselila u parter, gde je Nurmagomedov preuzeo kontrolu, držao domaćeg borca pod pritiskom i bez većih problema upisao prvu rundu na svoju stranu.

Ipak, Song je u drugu ušao sa osmehom na licu. Iz Umarovog ugla odmah je stiglo upozorenje da ga protivnik možda ne shvata dovoljno ozbiljno. Teško da je baš to bio slučaj, ali je bilo jasno da Kinez, nošen podrškom domaće publike, nema nameru da posustane pred favoritom.

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A onda mu je bilo potrebno manje od dva minuta da uradi ono što pre njega niko nije uspeo.

Nurmagomedov je spustio težište u nameri da ponovo krene ka rušenju, ali ga je Song savršeno pročitao i desnom rukom pogodio Dagestanca pravo u zadnji deo glave i ga ugasio. Ovog puta povratka na noge nije bilo. Umar je ostao nepomičan na podu, a sudija je već posle minut i 48 sekundi druge runde označio kraj borbe.