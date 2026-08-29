Šok u Šangaju: Song Jadong postao prvi čovek koji je nokautirao Umara Nurmagomedova
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 16:54
Kinez je pred domaćom publikom napravio najveću pobedu u karijeri, a potom odmah zatražio napad na titulu
Da li je neko mogao da očekuje da će Umar Nurmagomedov završiti uspavan u oktagona? Do sada nikome nije pošlo za rukom da Dagestanca pobedi nokautom, sve dok Song Jadong pred svojom publikom u Šangaju nije dobio priliku da napravi najveću pobedu u karijeri.
Kao veliki favorit, Umar je stigao na neprijateljski teren sa ciljem da još jednom potvrdi mesto u samom vrhu bantam kategorije i približi se novom napadu na titulu. Umesto sa podignutom rukom, meč je završio bez svesti.
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Prvu rundu Rus je otvorio dominantno, upravo onako kako se i očekivalo. Borba se brzo preselila u parter, gde je Nurmagomedov preuzeo kontrolu, držao domaćeg borca pod pritiskom i bez većih problema upisao prvu rundu na svoju stranu.
Ipak, Song je u drugu ušao sa osmehom na licu. Iz Umarovog ugla odmah je stiglo upozorenje da ga protivnik možda ne shvata dovoljno ozbiljno. Teško da je baš to bio slučaj, ali je bilo jasno da Kinez, nošen podrškom domaće publike, nema nameru da posustane pred favoritom.
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A onda mu je bilo potrebno manje od dva minuta da uradi ono što pre njega niko nije uspeo.
Nurmagomedov je spustio težište u nameri da ponovo krene ka rušenju, ali ga je Song savršeno pročitao i desnom rukom pogodio Dagestanca pravo u zadnji deo glave i ga ugasio. Ovog puta povratka na noge nije bilo. Umar je ostao nepomičan na podu, a sudija je već posle minut i 48 sekundi druge runde označio kraj borbe.
Šangaj je eksplodirao. Iako je Song nastupao pred domaćom publikom, malo ko mu je davao ozbiljne šanse protiv jednog od najboljih boraca kategorije. Ipak, još jednom se pokazalo zbog čega u MMA niko ne može unapred da bude otpisan.
Posle najveće pobede u karijeri Kinez nije ostavio mnogo prostora za dilemu oko toga šta želi sledeće. Zatražio je napad na titulu, uz poruku koju je ranije dao Brendon Moreno pre nego što je i sam stigao do UFC zlata.
„Možda ne danas, možda ne sutra, možda ne sledećeg meseca, ali biću prvi kineski UFC šampion u muškoj konkurenciji. Dajte mi borbu za titulu“.