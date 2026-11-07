Srbija i bez Dodića u Prešovu

Uroš Mitrović je povredio arkadu u Novom Sadu protiv Estonije. Zbog predostrožnosti, preskače duel sa Ukrajinom (15.00) u Prešovu u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Umesto njega put Slovačke će debitant, desni bek Slovenj Gradeca Veljko Stanojević.

Takođe, protiv Ukrajine neće biti ni Stefana Dodića. On se takođe povredio na Slanoj bari. U pitanju je stopalo, i dodatni pregledi će da pokažu stepen povrede Vranjanca, da li se radi o lakšoj povredi ili će srednji bek morati duže da bude van terena.