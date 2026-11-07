Srbija i bez Dodića u Prešovu

Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 08:34
Lucidni srednji bek se povredio i neće igrati u nedelju (15.00) protiv Ukrajine u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo
Uroš Mitrović je povredio arkadu u Novom Sadu protiv Estonije. Zbog predostrožnosti, preskače duel sa Ukrajinom (15.00) u Prešovu u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Umesto njega put Slovačke će debitant, desni bek Slovenj Gradeca Veljko Stanojević.
Takođe, protiv Ukrajine neće biti ni Stefana Dodića. On se takođe povredio na Slanoj bari. U pitanju je stopalo, i dodatni pregledi će da pokažu stepen povrede Vranjanca, da li se radi o lakšoj povredi ili će srednji bek morati duže da bude van terena.
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Na poziciji organizatora igre, Raul Gonzales ima Lazara Kukića i Ognjena Cenića. Očekuje se da će igrati i kapiten Mijajlo Marsenić koji je propustio duel u Novom Sadu. Šansu na crti je dobio povratnik u nacionalni tim, Luka Rogan iz nemačkog drugoligaša Lajpciga.
Nedelja, 15.00: (4,40) Ukrajina (9,00) Srbija (1,30)
Srbija je ubedljivo počela kvalifikacije za Evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 39:18, a ne bi trebalo da bude problema ni protiv Ukrajine koja je u prvom meču deklasirana u Rejkjaviku od Islanda – 26:48.
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KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO RUKOMETAŠA – 2. KOLO
Subota
16.00: (13,0) Finska (18,0) Hrvatska (1,05)
17.30: (1,02) Slovenija (23,0) Izrael (19,0)
20.10: (3,40) Belgija (8,50) Italija (1,45)
Nedelja
13.20: (1,85) Litvanija (hendikep 9,5) Holandija (1,85)
14.10: (22,0) Letonija (25,0) Francuska (1,01)
15.00: (4,40) Gruzija (9,00) Austrija (1,30)
15.00: (4,40) Ukrajina (9,00) Srbija (1,30)
16.00: (2,85) Grčka (8,00) Makedonija (1,60)
17.00: (3,40) BiH (8,50) Češka (1,45)
17.00: (22,0) Estonija (25,0) Island (1,01)
17.00: (16,0) Tzv. Kosovo (20,0) Mađarska (1,03)
18.00: (2,20) Crna Gora (8,00) Farska Ostrva (1,90)
18.00: (16,0) Slovačka (20,0) Nemačka (1,03)
19.00: (2,35) Rumunija (8,00) Poljska (1,80)
***kvote su podložne promenama