Srpska zlatna generacija se sprema za Svetsko MMA prvenstvo
Vreme čitanja: 4min | sre. 14.10.26. | 16:29
Nažalost bez Aladina Ibrovića
Od prvog do sedmog novembra u Gruziji će se održati svetsko IMMAF prvenstvo amaterskog MMA za juniore i seniore a srpska reprezentacija je rešena da, tom prilikom nastavi sa dobrim rezultatima koje beleži zadnjih nekoliko godina. MMA Savez Srbije je objavio spisak boraca koji će otputovati za Tbilisi, glavni grad Gruzije, a među njima se nalaze evropski i svetski prvaci.
Nakon što su, prošlog avgusta, najmlađe selekcije osvojile jedno zlato i dva srebra prošlog avgusta, došli su na red punoletni borci da se takmiče za naslov najboljeg amaterskog borca na svetu.
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Selektor Stefan Sekulić je pozvao osam boraca da predstave Srbiju. Među njima se nalazi trenutni evropski šampion Aleksa Čortan i bivši evropski šampion Dževad Baltić, dok će Nemanja Blagojević, dvostruki svetski šampion u mlađim kategorijama, po prvi put učestvovati na svetskom prvenstvu kao punoletni borac. Ranije ove godine, Blagojević je u Beogradu, na evropskom prvenstvu za juniore, osvojio srebrnu medalju. Slična je situacija za Janu Vučićević koja je u februaru ove godine uzela bronzu na evropskom prvenstvu za mlade. Od sada će se takmičiti u juniorskoj konkurenciji, gde će mu, za razliku od mlađih kategorija, biti dozvoljeni i udarci u glavu. Takođe, pozvani su evropski vicešampioni Blažo Pusonjić i Mirko Dardić dok će Uroš Perić i Ranko Đorđević pokušati da dođu do prvih medalja na međunarodnom IMMAF takmičenju.
Nažalost, jedno ime koji se ne nalazi na spisku selektora Sekulića je Aladin Ibrović, bivši evropski šampion i jedan od najuspešnijih srpskih reprezentativaca. Ibrović je primoran da odustane od takmičenja a razlog je operacija zbog dugotrajne povrede koju 25. godišnji Pazarlija želi da sanira pre nego što započne profesionalnu karijeru sledeće godine.
Srpska reprezentacija se iz godine u godinu pokazuje kao neizbežan učesnik na evropskim i svetskim prvenstvima. Međutim, sa samo osam reprezentativaca, nemoguće je parirati velikim timovima poput Rusije ili Ukrajine po pitanju broja osvojenih medalja. Uprkos tome, Srbija trenutnl važi za jednu od najefikasnijih reprezentacija trenutno na svetu i, uz ovako jak spisak boraca, imaće vrlo dobre šanse da potvrdi status itekako opasnog autsajdera.
Piše: Roman Lugassy