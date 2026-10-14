Srpska zlatna generacija se sprema za Svetsko MMA prvenstvo

Od prvog do sedmog novembra u Gruziji će se održati svetsko IMMAF prvenstvo amaterskog MMA za juniore i seniore a srpska reprezentacija je rešena da, tom prilikom nastavi sa dobrim rezultatima koje beleži zadnjih nekoliko godina. MMA Savez Srbije je objavio spisak boraca koji će otputovati za Tbilisi, glavni grad Gruzije, a među njima se nalaze evropski i svetski prvaci.

Nakon što su, prošlog avgusta, najmlađe selekcije osvojile jedno zlato i dva srebra prošlog avgusta, došli su na red punoletni borci da se takmiče za naslov najboljeg amaterskog borca na svetu.