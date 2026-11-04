Šta će biti s Partizanom? Odlaze Žugić, Mandić, Šijan, Anđelković...
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 17:21
Živo u domu crno-belih rukometaša. Danas održana sednica Upravnog odbora, konačne odluke naredne nedelje, saznaje Mozzart Sport
Rukometni klub Partizan je nekoliko godina bio državni projekat. Nisu to krili u taboru crno-belih. Predsednik Miljan Žugić je u nekoliko navrata to isticao. Posle dve vezane titule šampiona Srbije, prošlosezonska četiri trofeja i dominacije u domaćim okvirima, ovog leta je igrana Liga šampiona, prvi put posle 13 godina. Na klupi je letos stigao trofejni Španac Raul Gonzales.
Idila je kratko trajala. Posle promene vlasti na izborima 25. oktobra, jasno je bilo da je Partizan najugroženiji. Danas je u prostorijama kluba na stadionu Partizana održana sednica Upravnog odbora. Kako saznaje Mozzart Sport, konačne odluke o napuštanju čelnika kluba nisu donesene, ali se očekuje da će ostavku sledeće nedelje da podnese predsednika crno-belih Miljan Žugić. Očekuje se odlazak iz kluba i članova Upravnog odbora i potpredsednika Daneta Šijana, Momčila Mandića i Zorana Anđelkovića.
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Dani neizvesnosti i turbulencije u Humskoj tek predstoje. Partizan je napravio najskuplju ekipu u istoriji kluba i srpskog rukometa sa budžetom od oko 2.500.000 evra. Ostaje da se vidi kuda plovi crno-beli brod u narednim mesecima, kakva je sudbina igrača, ali i trenera Raula Gonzalesa. Nekoliko igrača ima mesečna primanja koja se pišu petocifrenim brojem - u evrima. Kako će dalje da teče finansiranje kluba? Mada, budžet RK Partizan je u rangu godišnjih plata recimo Marka Arnautovića u FK Crvena zvezda ili Karlika Džonsa u KK Partizan.
Sudbinu Partizana i period nestabilnosti imaće i ostali srpski klubovi. I Vojvodina zavisi od državnih kompanija, pre svega od njenog predsednika, direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, dok su ostali klubovi pre svega na budžetu lokalnih samouprava...