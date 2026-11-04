Šta će biti s Partizanom? Odlaze Žugić, Mandić, Šijan, Anđelković...

Rukometni klub Partizan je nekoliko godina bio državni projekat. Nisu to krili u taboru crno-belih. Predsednik Miljan Žugić je u nekoliko navrata to isticao. Posle dve vezane titule šampiona Srbije, prošlosezonska četiri trofeja i dominacije u domaćim okvirima, ovog leta je igrana Liga šampiona, prvi put posle 13 godina. Na klupi je letos stigao trofejni Španac Raul Gonzales.

Idila je kratko trajala. Posle promene vlasti na izborima 25. oktobra, jasno je bilo da je Partizan najugroženiji. Danas je u prostorijama kluba na stadionu Partizana održana sednica Upravnog odbora. Kako saznaje Mozzart Sport, konačne odluke o napuštanju čelnika kluba nisu donesene, ali se očekuje da će ostavku sledeće nedelje da podnese predsednika crno-belih Miljan Žugić. Očekuje se odlazak iz kluba i članova Upravnog odbora i potpredsednika Daneta Šijana, Momčila Mandića i Zorana Anđelkovića.