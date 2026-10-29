Težak poraz Partizana u Dubrovniku, Šabac pao u berlinskoj drami

Jug je do dvocifrene prednosti stigao sredinom trećeg peroda, kada je poveo sa 14:4. Tada je usledio novi pad u Partizanovoj igri, što je domaćin iskoristio da dodatno doda gas i do kraja treće deonice još tri tri puta tresao mrežu crno-belih. Gosti su poslednju deonicu rešili u svoju korist rezultatom 4:3, ali to nije previše promenilo ukupan utisak.

Žuvela je bio najefikasniji igrač utakmice sa pet datih golova, dok je se kod Partizana Grgurević tri puta upisao u strelce.

Posle svega viđenog, ispostavilo se da je i u Berlinu presudila prva četvrtina, posle koje je Špandau vodio sa 4:1. Ali, ekipa Nemanje Ličanina vratila u život na početku druge deonice i golovima Mihajla Repanovića i Ognjena Stojanovića došla do samo gola zaostatka (3:4). Šapčani u prvom poluvremenu nisu umalu snage za preokret, ali su se ozbiljo trudili da otežaju posao ekipi Marina Restovića.

Otpor Šapčana nije oslabio ni u trećoj deonici. Otišao je Špandau na 7:5, ali je brzo bilo 7:7, a potom i 8:8. Serijom 3:0 s kraja treće i početkom četvrte četvrtine srpski klub je došao i do prve prvednosti na utakmici (11:10), ali je domaćin uzvratio istom merom i na tri minuta pre kraja stigao do dva gola prednosti (13:11). Filip Novaković je golom na dva i po minuta do kraja utakmice uveo meč u dramatičnu završnicu, ali se Špandau odbranio i stigao do pobede.

Najefikasniji igrač meča bio je Kristijan Čulina sa pet postignutih golova, dok je kod Šapca četiri gola dao Aljoša Mačkić.