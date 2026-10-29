Foto: Star Sport
Foto: Star Sport

Težak poraz Partizana u Dubrovniku, Šabac pao u berlinskoj drami

Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 20:53

Porazi srpskih klubova na startu Evrokupa

Vaterpolisti Partizana doživeli su težak poraz na otvaranju sezone u Evrokupu, pošto su u okršaju višestrukih prvaka Evrope ubedljivo poraženi od Juga u Dubrovniku – 8:20 (0:6, 3:5, 1:6, 4:3). Daleko uzbudljivije bilo je u Berlinu, gde je Šabac posle prave drame izgubio od domaćeg Špandaua - 12:13 (1:4, 4:2, 4:4, 3:3).

Okršaj između Dubrovčana i Beograđana rešen je već u prvoj četvrtini, koju je domaćin rešio u svoju korist rezultatom 6:0, a polovinu golova postigao je raspucani Marko Žuvela. Partizan je prvi pogodak na meču postigao u drećem minutu druge četvrtine, kada se u strelce upisao Goran Grgurević za 1:7, ali je ubrzo usledila nova serija ekipe Vjekoslava Kobešćaka, kojim je Jug potvrdio slavlje, pa se do kraja meča samo postavljalo pitanje sa kolikom razlikom u korist domaćina će se završiti meč.

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Jug je do dvocifrene prednosti stigao sredinom trećeg peroda, kada je poveo sa 14:4. Tada je usledio novi pad u Partizanovoj igri, što je domaćin iskoristio da dodatno doda gas i do kraja treće deonice još tri tri puta tresao mrežu crno-belih. Gosti su poslednju deonicu rešili u svoju korist rezultatom 4:3, ali to nije previše promenilo ukupan utisak.

Žuvela je bio najefikasniji igrač utakmice sa pet datih golova, dok je se kod Partizana Grgurević tri puta upisao u strelce.

Posle svega viđenog, ispostavilo se da je i u Berlinu presudila prva četvrtina, posle koje je Špandau vodio sa 4:1. Ali, ekipa Nemanje Ličanina vratila u život na početku druge deonice i golovima Mihajla Repanovića i Ognjena Stojanovića došla do samo gola zaostatka (3:4). Šapčani u prvom poluvremenu nisu umalu snage za preokret, ali su se ozbiljo trudili da otežaju posao ekipi Marina Restovića.

Otpor Šapčana nije oslabio ni u trećoj deonici. Otišao je Špandau na 7:5, ali je brzo bilo 7:7, a potom i 8:8. Serijom 3:0 s kraja treće i početkom četvrte četvrtine srpski klub je došao i do prve prvednosti na utakmici (11:10), ali je domaćin uzvratio istom merom i na tri minuta pre kraja stigao do dva gola prednosti (13:11). Filip Novaković je golom na dva i po minuta do kraja utakmice uveo meč u dramatičnu završnicu, ali se Špandau odbranio i stigao do pobede.

Najefikasniji igrač meča bio je Kristijan Čulina sa pet postignutih golova, dok je kod Šapca četiri gola dao Aljoša Mačkić.

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VK PartizanVK JugŠpandauVK Šabac
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