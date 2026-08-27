Tijana igrala jedan, Maja dva seta; Srbija u trećem nadoknadila 0:6! Bez greške u nokaut fazu

Neuobičajen početak za Srbiju – na semaforu je pisalo 7:4 u korist Ukrajine, a da su naše protivnice četiri poena osvojile direktnim greškama Tijane Bošković. Nije prijem najbolje služio Srpkinje, ali zato blok jeste perfektno – šest od prvih 11 poena na meču naša selekcija osvojila je direktno iz bloka, i to čak pet različitih igračica.

Serijom 6:0, Srbija je preokrenula na 11:9 i vođstvo do kraja prvog seta više nije ispuštala. Poslednji trzaj Ukrajinki bila su tri vezana poena za 23:20, ali Srbija rutinski privodi set kraju (25:21) na krilima svoja dva najbolja napadača – Aleksandra Uzelac i probuđena Tijana Bošković osvojile su po sedam poena u prvom delu meča.

Što su tada zajedno, u nastavku je Uzelac morala sama, jer je selektor Terzić izvukao iz igre Tijanu, nastavivši da joj dozira minutažu, što je radio maltene tokom čitave grupne faze takmičenja. Srbija je povela sa 4:0, ali Ukrajina ekspresno odgovorila serijom 6:1 i povela, koristeći period dosta trome i neefikasne igre u napadu naše selekcije. Uspela je Srbija da se rezultatski odlepi, ali ne i da set privede kraju bez neizvesnosti, pošto su protivnice prišle na 21:20 i imale kontru pri tom rezultatu. I ponovo je povukla Aleksandra Uzelac, osvojila četiri uzastopna poena Srbije baš kada se rezultat lomio, dovoljno za konačnih 25:22.

Bio je to znak i za Maju Ognjenović da odmori – igrala je odlično do tada, razigravala ekipu, imala četiri poena, dva iz servisa, jedan iz bloka, jedan iz ‘kuvanja’ – ušla je Slađana Mirković, ali došlo je do totalnog pada u igri Srbije. ‘Popile’ su naše nekoliko vezanih blokova, Ukrajina je povela sa 6:0, Srbija prvi poen osvojila tek iz servis greške rivala.

Terzić je povukao iz igre Anju Zubić, ostala je postava bez klasičnog korektora, a Srbija je mic po mic počela da topi minus, uz važnu ulogu Hene Kurtagić, baš na njen 22. rođendan. Tica je izvanredno servirala u ovom setu, njenim as poenom Srbija je prvi put povela u ovom setu (10:9), pa se odvojila na 15:11. Izjednačenje 19:19 bilo je posledji pokušaj Ukrajinki, koje nakon ovog meča idu kući, jer Srbija je završila posao, kako drugačije, nego 22. poenom najefikasnije na meču, Aleksandre Uzelac – 25:21.