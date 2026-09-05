Timski kolega Miloša Cvjetićanina slavio u Roterdamu: Todorović osvetio poraz posle pet godina
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 21:31
Srpski borac bio je bolji od Vedata Hoduka tokom sve tri runde i tako stigao do druge pobede u GLORY organizaciji
Čekao je Nikola Todorović pet godina na priliku da vrati jedan od bolnijih poraza karijere, a kada se ona konačno pojavila, nije je propustio. Srpski kik-bokser savladao je Vedata Hoduka jednoglasnom odlukom sudija na GLORY 109 priredbi u Roterdamu i tako stigao do druge pobede u najjačoj kik-boks organizaciji na svetu.
Todorović je već u prvoj rundi pokazao da ovog puta ne želi da ostavi mnogo prostora za dilemu. Najpre je kolenom uzdrmao turskog borca, a zatim ga serijom desnih krošea poslao na pod. Hoduk je uspeo da nastavi, ali je do kraja meča samo preživljavao nalete srpskog borca.
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Ipak, iza pobede se krije i mnogo dublja priča. Todorović i Hoduk delili su ring još u novembru 2021. godine u Dubaiju, kada su se borili za "SuperKombat" titulu u kategoriji do 77 kilograma. Tada je posle tri runde pobeda podeljenom odlukom pobeda pripala Turčinu.
Na revanš se čekalo gotovo pet godina, a ovoga puta sve sudije procenile su da je srpski borac bio bolji.
Pobeda dolazi u pravom trenutku. Njihov duel bio je deo GLORY-jevog "Welterweight Proving Grounds“ programa, kroz koji borci pokušavaju da izbore mesto na turniru velter kategorije koji je planiran za kraj godine.
Dobro Todorović zna i kako izgleda put do samog vrha organizacije. Timski je kolega Miloša Cvjetićanina, koji je samo nekoliko meseci ranije dobio priliku da napadne GLORY titulu, ali ga je na poslednjem koraku zaustavio Mori Kroma.
Todorović sada ima dve pobede u prestižnoj promociji. Na debiju je 2023. savladao Karima Gadžija, dok ga je godinu dana kasnije zaustavio Robin Ćirić. Povratak u organizaciju posle duže pauze završio je na najbolji mogući način, a ostaje da se vidi da li je ovakvim nastupom pokazao dovoljno da dobije mesto na turniru velter kategorije.