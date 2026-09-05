Timski kolega Miloša Cvjetićanina slavio u Roterdamu: Todorović osvetio poraz posle pet godina

Čekao je Nikola Todorović pet godina na priliku da vrati jedan od bolnijih poraza karijere, a kada se ona konačno pojavila, nije je propustio. Srpski kik-bokser savladao je Vedata Hoduka jednoglasnom odlukom sudija na GLORY 109 priredbi u Roterdamu i tako stigao do druge pobede u najjačoj kik-boks organizaciji na svetu.

Todorović je već u prvoj rundi pokazao da ovog puta ne želi da ostavi mnogo prostora za dilemu. Najpre je kolenom uzdrmao turskog borca, a zatim ga serijom desnih krošea poslao na pod. Hoduk je uspeo da nastavi, ali je do kraja meča samo preživljavao nalete srpskog borca.