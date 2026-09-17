Topolivnica za početak – da tobdžije budu precizne! Prlainović: F4 Lige šampiona u Beogradu veliki motiv
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 13:41
„Nadam se da ćemo zavriti sezonu u maju u Beogradu“, rekao je kapiten Radničkog
Jeste, odrađene su pripreme u Slovačkoj i Hrvatskoj, brušena je forma u Dubrovniku, ali ono što se može označiti početkom nove sezone je predstavljanje tima, a odabrana je drugačija destinacija u odnosu na minule godine. U nju su vaterpolisti Radničkog krenuli iz kragujevačke Topolivnice, mesta na kome je „začeta“ vojna industrija u srcu Šumadije i na kome se nekada prostirao Arsenal kneza Miloša Obrenovića.
Zašto baš Topolivnica? Možda da bi tobdžije srpskog i regionalnog šampiona bili još preciznije, te imale uspešniju godinu no što je bila prethodna. U njoj je podignuta titula prvaka države, kao i pehar u ligi organizovanoj sa crnogorskim klubovima. Ali, to nije zadovoljilo apetite direktora Jugoslava Vasovića, trenera Uroša Stevanovića i njegovih saradnika, kao ni igrača.
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I zato su napravljene određene promene. Neke i u samom radu i pripremi…
Krenuli su vaterpolisti Radničkog u pripremu za novu sezonu tako što su otišli na rafting, a kako im je bilo na dve reke sažeo je kapiten Andrija Prlainović u jednoj rečenici: „Tara i Drina – lepota Božja“. Najbolji veslač bio je golman Radoslav Filipović, uprvo onaj koji bi trebalo da unese mirnoću u saigrače, ali ne samo on. Dobio je konkurenciju među stativama iz Hrvatske.
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Radnički je tokom leta angažovao hrvatskog golmana Ivana Marcelića. I ne samo njega iz susedstva, nego i Josipa Vrlića. Treći put je u Kragujevcu, a u Šumadiju se vratio i najbolji strelac u istoriji kluba – Nikola Lukić. Svima njima je kapiten Andrija Prlainović na početku nove sezone uručio kapice, a potom se dotakao ciljeva.
„Hvala vam za sjajnu podršku prethodne sezone. Oni koji su tu duže su mi rekli da je tako bilo i ranije. Neverovatno je igrati u Kragujevcu kada je bazen ispunjen do poslednjeg mesta, to je jedna od najlepših atmosfera za igranje vaterpola u Evropi. Nadam se da ćete i dalje biti naš igrač više“, rekao je Andrija Prlainović i dodao:
„Planovi i ciljevi bili su veliki protekle sezone. Jedan deo smo ostvarili, a ove sezone svi želimo da u Evropi napravimo iskorak. Želimo da prođemo grupnu fazu Lige šampiona, da se domognemo borbe za završni turnir i pokušamo da odemo na Fajnal-for. Imamo dodatni motiv, jer će biti igran u maju mesecu u Beogradu. Velika nam je želja da sezonu završimo baš tada – u Beogradu, na Fajnal-foru. Što se tiče domaćih trofeja i regionalnih, tu smo favoriti. Nije uvek lako opravdati ulogu favorita, ali verujem da smo sposobni i dovoljno dobri da osvojimo tri trofeja“.
Kada je čovek koji je u kariejri osvojio 70 trofeja završio, na mestu ispod starog hrasta, zasađenog pre oko dva veka, nadovezao se Nikola Jakšić, trostruki olimpijski šampiona.
„Andrija je rekao sve što je bitno,a ja bih samo dodao da se nadam da ćemo se ove sezone videti u još većem broju. I ove, kao i prethodne dve sezone, očekujemo ono najveće, kako god to zvučalo. Možda će nekome zvučati arogantno, ili kako već, ali stvarno se nadam da će sezona biti najsjajnija do sada. Evropa nas posebno motiviše i nadam se da ćemo uspeti da prođemo grupnu fazu i da se, ako Bog da, kvalifikujemo na Fajnal-for Lige šampiona u Beogradu“, poručio je Nikola Jakšić.
Sve u svemu, kakva će ocena sezone biti meriće se po tome šta će Radnički uraditi u Ligi šampiona, odnosno hoće li uspeti da uđe u završnicu i umeša se u borbu za pehar. Prethodnih sezona, kada je finalni turnir organizovan na Malti, tamo ga nije bilo, a u Evrokupu je dobacio do finala i polufinala.
Kako sada u Kragujevcu iskusniji i kvalitetniji tim nego lani, slični rezultati na međunarodnoj sceni nikoga u Radničkom neće učiniti srećni i zadovoljni, sve i da se žetva domaćih i regionalnih trofeja nastavi.