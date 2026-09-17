Topolivnica za početak – da tobdžije budu precizne! Prlainović: F4 Lige šampiona u Beogradu veliki motiv

I zato su napravljene određene promene. Neke i u samom radu i pripremi…

Krenuli su vaterpolisti Radničkog u pripremu za novu sezonu tako što su otišli na rafting, a kako im je bilo na dve reke sažeo je kapiten Andrija Prlainović u jednoj rečenici: „Tara i Drina – lepota Božja“. Najbolji veslač bio je golman Radoslav Filipović, uprvo onaj koji bi trebalo da unese mirnoću u saigrače, ali ne samo on. Dobio je konkurenciju među stativama iz Hrvatske.

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

Radnički je tokom leta angažovao hrvatskog golmana Ivana Marcelića. I ne samo njega iz susedstva, nego i Josipa Vrlića. Treći put je u Kragujevcu, a u Šumadiju se vratio i najbolji strelac u istoriji kluba – Nikola Lukić. Svima njima je kapiten Andrija Prlainović na početku nove sezone uručio kapice, a potom se dotakao ciljeva.

„Hvala vam za sjajnu podršku prethodne sezone. Oni koji su tu duže su mi rekli da je tako bilo i ranije. Neverovatno je igrati u Kragujevcu kada je bazen ispunjen do poslednjeg mesta, to je jedna od najlepših atmosfera za igranje vaterpola u Evropi. Nadam se da ćete i dalje biti naš igrač više“, rekao je Andrija Prlainović i dodao:

„Planovi i ciljevi bili su veliki protekle sezone. Jedan deo smo ostvarili, a ove sezone svi želimo da u Evropi napravimo iskorak. Želimo da prođemo grupnu fazu Lige šampiona, da se domognemo borbe za završni turnir i pokušamo da odemo na Fajnal-for. Imamo dodatni motiv, jer će biti igran u maju mesecu u Beogradu. Velika nam je želja da sezonu završimo baš tada – u Beogradu, na Fajnal-foru. Što se tiče domaćih trofeja i regionalnih, tu smo favoriti. Nije uvek lako opravdati ulogu favorita, ali verujem da smo sposobni i dovoljno dobri da osvojimo tri trofeja“.