Transferi, transferi: Vojvodina dovela Egipćanina, Pešić stigao u Loznicu
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 15:38
Karim Hamdi na Slanoj bari. Iskusni pivotmen posle Neksea pojačao debitanta u ARKUS ligi. Bogunović u Jugoviću
Srpski klubovi prave poslednje pripreme pred početak sezone i pojačavaju rostere.
Vojvodina je dovela i četvrto pojačanje ovog leta. Posle Danila Radovića (slobodan igrač posle 15 meseci pauze zbog operacije ramena), Luke Panića (Kikinda) i slovenačkog beka Nika Ćirovića (Metaloplastika), na Slanu baru je stigao i mladi Egipćanin Karim Hamdi, saznaje Mozzart Sport.
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Igra na poziciji levog beka, rođen je 2007. godine, a odlikuje ga i dobra defanziva. Visok je dva metra. U središnjem delu odbrane bi mogao da popuni mesto koje je nastalo odlaskom iskusnih Miljana Pušice (i dalje bez kluba) i Miljana Vukovljaka (pojačao komšijski Jugović). Hamdi stiže iz hrvatske Dubrave, a pre toga je branio boje tuzlanske Slobode.
Novi trener srpskog vicešampiona, Milutin Lučić, koji je zamenio Vladana Matića, imaće naredne sezone mlađi tim, a konture nove Vojvodine videćemo već krajem meseca kada počinje Regionalna liga.
Loznica se ne šali. Imaće ubedljivo najiskusniji tim u ARKUS ligi, sa prekaljenim rukometašima, doduše u poznim igračkim godinama. Najnovija akvizicija novajlije u najvišem rangu je pivotmen Živan Pešić. On je prethodnu sezonu proveo u Nekseu, a pre toga u Ohridu i Vojvodini. Bio je i reprezentativac Srbije, poslednji put na Evropskom prvenstvu u Segedinu 2022.
Pre Pešića, ambiciozna Loznica je dovela Mladena Krsmančića iz Vojvodine, Janka Gemaljevića iz Šamota i levorukog Savu Slavuljicu, dok su produženi ugovori sa perjanicama iz prošle sezone, kada se Loznica prošetala do statusa u eliti, Milošem Bujišićem, Stefanom Ilićem i Kostom Petrovićem.
Posle raspada Vranja i odustajanja iz ARKUS lige, golman Aleksa Bogunović je prešao u Jugović, gde će činiti tandem među stativama sa Markom Draškom. Zamenio je Miloša Kovačevića, koji se preselio u Dinamo iz Pančeva. Novajlije u timu Gorjana Spahića su iskusni Marko Vasić (Vranje), Miljan Vukovljak (Vojvodina), Uroš Prolić i povratnik u Kać Nikola Grubić.