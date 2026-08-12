Transferi, transferi: Vojvodina dovela Egipćanina, Pešić stigao u Loznicu

Igra na poziciji levog beka, rođen je 2007. godine, a odlikuje ga i dobra defanziva. Visok je dva metra. U središnjem delu odbrane bi mogao da popuni mesto koje je nastalo odlaskom iskusnih Miljana Pušice (i dalje bez kluba) i Miljana Vukovljaka (pojačao komšijski Jugović). Hamdi stiže iz hrvatske Dubrave, a pre toga je branio boje tuzlanske Slobode.

Novi trener srpskog vicešampiona, Milutin Lučić, koji je zamenio Vladana Matića, imaće naredne sezone mlađi tim, a konture nove Vojvodine videćemo već krajem meseca kada počinje Regionalna liga.

Loznica se ne šali. Imaće ubedljivo najiskusniji tim u ARKUS ligi, sa prekaljenim rukometašima, doduše u poznim igračkim godinama. Najnovija akvizicija novajlije u najvišem rangu je pivotmen Živan Pešić. On je prethodnu sezonu proveo u Nekseu, a pre toga u Ohridu i Vojvodini. Bio je i reprezentativac Srbije, poslednji put na Evropskom prvenstvu u Segedinu 2022.