Tua izabran za vođu napada Atlante i odmah se povredio: Treći kvoterbek Falkonsa na Stilerse

Nema sreće Tua Tagovailoa u NFL-u. Predviđali su mu veliku karijeru posle odličnih izdanja na koledžu, ali česte povrede i potresi mozga bili su kobni po vođu napada sa Havaja. Košmar u Majamiju je završen za levorukog vođu napada, ove godine se preselio u Atlantu, izabran je za startnog kvoterbeka Falkonsa prošle nedelje, ali se desila nova povreda.

Nije teža, u pitanju je mišić, ali je otpao za duel sa Stilersima u Pitsburgu (19.00) u prvom vikendu nove sezone. Da stvar bude gora po franšizu iz Džordžije, neće biti u Pensilvaniji ni Majka Peniksa, pa će Atlantu, koja ima odličan napad sa raning bekom Bižanom Robinsonom, risiverom Drejkom Londonom i tajt endom Kajlom Pitsom predvoditi treći izbor. U vatru će veteran Kuper Raš, koji je najbolje dane imao u Dalasu kada je menjao Daka Preskota.