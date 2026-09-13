Tua izabran za vođu napada Atlante i odmah se povredio: Treći kvoterbek Falkonsa na Stilerse
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 13:44
Atlanta sa Kuperom Rašom u Pitsburgu u prvom vikendu NFL šampionata (19.00)
Nema sreće Tua Tagovailoa u NFL-u. Predviđali su mu veliku karijeru posle odličnih izdanja na koledžu, ali česte povrede i potresi mozga bili su kobni po vođu napada sa Havaja. Košmar u Majamiju je završen za levorukog vođu napada, ove godine se preselio u Atlantu, izabran je za startnog kvoterbeka Falkonsa prošle nedelje, ali se desila nova povreda.
Nije teža, u pitanju je mišić, ali je otpao za duel sa Stilersima u Pitsburgu (19.00) u prvom vikendu nove sezone. Da stvar bude gora po franšizu iz Džordžije, neće biti u Pensilvaniji ni Majka Peniksa, pa će Atlantu, koja ima odličan napad sa raning bekom Bižanom Robinsonom, risiverom Drejkom Londonom i tajt endom Kajlom Pitsom predvoditi treći izbor. U vatru će veteran Kuper Raš, koji je najbolje dane imao u Dalasu kada je menjao Daka Preskota.
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Stilerse na terenu predvodi veteran Eron Rodžers, koji igra poslednju sezonu u karijeri, a drugu u timu Čeličnih iz Pensilvanije. Jaka odbrana Stilersa sa Ti Džej Votom bi trebalo da stopira ovaj napad Falkonsa sa Rašom na poziciji kvoterbeka.
19.00: (1,40) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (3,55)
Prvi vikend donosi mnogo zanimljivih duela. Videćemo na delu pakleno jak napad Sinsinatija sa zdravim Džoom Barouom protiv nepredvidive Tampe sa Bejkerom Mejfildom, koji je nedavno dobio trogodišnji ugovor za 165.000.000 dolara.
22.25: (1,80) Minesota Vajkings (13,0) Grin Bej Pekers (2,20)
Pucaće u duelu Hjustona i Bafala u Teksasu, dok je za večernji termin rezervisan duel u Minieapolisu (22.25), gde će doskorašnji kvoterbek Arizone Kajler Mari predvoditi prvi put napad Vajkingsa protiv Grin Beja. Pekersi u šampionat ulaze bez prve odbrambene sile, nedovoljno oporavljenog posle operacije ligamenta kolena, Majka Parsonsa, ali i prve napadačke zvezde u igri trčanjem Džoša Džejkobsa. Iskusni ranign bek je suspendovan od strane NFL-a zbog sudskog procesa.
NFL – 1. KOLO
Četvrtak
Sijetl Sihoks - Nju Ingland Petriots 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0)
Petak
Los Anđeles Rems - San Francisko Fortinajners 7:27 (0:3, 7:7, 0:7, 0:10)
Nedelja
19.00: (1,25) Džeksonil Džeguars (15,0) Kilvlend Brauns (4,60)
19.00: (1,40) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (3,55)
19.00: (1,40) Detroit Lajons (15,0) Nju Orelans Sejnts (3,35)
19.00: (2,00) Hjuston Teksans (13,0) Bafalo Bils (1,95)
19.00: (1,60) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,55)
19.00: (2,55) Karolina Panters (14,0) Čikago Bers (1,60)
19.00: (2,55) Indijanapolis Kolts (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
19.00: (1,85) Tenesi Tajtens (13,0) Njujork Džets (2,15)
22.25: (1,20) Los Anđeles Čardžers (15,0) Arizona Kardinals (5,40)
22.25: (1,80) Minesota Vajkings (13,0) Grin Bej Pekers (2,20)
22.25: (1,60) Las Vegas Rejders (14,0) Majami Dolfins (3,10)
22.25: (1,45) Filadelfija Igls (14,0) Vašington Komanders (2,70)
Ponedeljak
02.20: (2,55) Njujork Džajants (14,0) Dalas Kaubojs (1,60)
Utorak
02.15: (1,70) Kanzas Siti Čifs (13,0) Denver Bronkos (2,40)
***kvote su podložne promenama