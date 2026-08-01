UFC debitovao u Beogradu: Brutalni Medić za 30 sekundi rešio borbu večeri

Čekalo se 9 godina da se Uroš Medić vrati i bori pred domaćom publikom, nakon što je pre više od decenije napustio Srbiju u potrazi za UFC snom. Bolju priliku za povratak nije mogao da poželi. Beogradska arena bila je spremna da dočeka svog borca, a atmosfera je dodatno podgrejana pobedom Aleksandra Rakića, koji je pre glavne borbe prekinuo negativan niz domaćih boraca.

Dodatni naboj atmosferi dala je pesma „Vidovdan“, uz koju je Medić izašao u oktagon. Cela Arena pevala i gromoglasnim ovacijama ispratila njegov izlazak pred najveći meč večeri.

Od samog početka bilo je jasno da Medić nema nameru da u oktagonu provede svih 25 minuta. Već u prvoj razmeni nametnuo je svoj ritam preuzeo inicijativu i serijom udaraca uspeo da Amerikanca ostavi na podu bez ikakve šanse da nastavi borbu. Sve je bilo gotovo za svega 30 sekundi.

Koliko mu je ova pobeda značila najbolje se videlo po završetku borbe, kada je jedva uspeo da zadrži emocije pred domaćom publikom.

„Sada kada sam obavio ovaj posao, samo hoću da plačem. Nedostajala mi je kuća toliko, devet godina je puno. Otišao sam kao student, imao sam samo 22 godine i san, a pogledajte gde me je doveo“, rekao je Medić nakon trijumfa.

Ovo je njegova osma pobeda u UFC-u i četvrta uzastopna koju je ostvario već u prvoj rundi. Još impresivnije zvuči podatak da se u prethodne četiri borbe najduže zadržao u oktagonu minut i 20 sekundi, koliko je trajao njegov duel protiv Džefa Nila.

Medić nije propustio priliku ni da pošalje novu poruku bivšem šampionu Leonu Edvardsu, kojeg je prozvao i posle prethodne pobede.

„Tražio sam Leona Edvardsa. Ako izađe iz rupe, hoću da budem sledeći koji će ga prebiti“.

Za kraj, srpski borac poslao je jasnu poruku ostatku velter kategorije.

„Kao što sam rekao, sada idem redom na ostatak divizije. Uz vašu podršku, donećemo UFC pojas u Srbiju!“

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